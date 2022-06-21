Госдума РФ приняла закон о легализации параллельного импорта

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый документ позволит обезопасить российскую экономику и граждан в условиях западных санкций. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты России приняли в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый документ позволит обезопасить российскую экономику и граждан в условиях западных санкций.

Принятый закон также должен стабилизировать цены на товары из списка параллельного импорта и упростить торговлю ими, говорится на сайте нижней палаты парламента. Вячеслав Володин напомнил, что ранее в 2022 году в законодательство были внесены поправки, которые дали кабмину право составлять список товаров, в отношении которых не будут действовать положения о защите прав на интеллектуальную собственность.

"Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы", — добавил председатель Госдумы.

Документ защитит российские компании от административной, гражданской и уголовной ответственности за ввоз некоторых товаров без разрешения правообладателя.

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