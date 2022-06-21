Президент РФ поддержал предложения губернатора Евгения Куйвашева по импортозамещению в строительстве

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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения губернатора Евгения Куйвашева по преодолению зависимости от импортного оборудования и комплектующих в строительной индустрии. Глава региона заявил о готовности Среднего Урала к выстраиванию такой работы сегодня на заседании президиума Госсовета по строительной отрасли и ЖКХ.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, строительная отрасль, производство строительных материалов существенно влияют на динамику развития экономики и социальной сферы регионов. Это подтверждает и опыт Свердловской области.

Главным вопросом в этой сфере, отметил глава региона, является зависимость от импортного оборудования и комплектующих для производства стройматериалов. Также в числе основных вопросов, которые нужно решать, — отсутствие прогнозирования потребления стройматериалов, неравномерное размещение производств и, соответственно, увеличение стоимости продукции за счет логистики.

"Если сейчас не заняться работой по подготовке и реализации программы по переоснащению всей нашей строительной индустрии, то в ближайшее время может случиться так, что нам не из чего будет строить и нечем. Мы поддерживаем предложения, прозвучавшие сегодня, по реализации новой пятилетней программы в строительной сфере. Она должна стать ориентиром для наиболее эффективного размещения новых производств. Считаем, что параллельно ей необходимо разработать взаимоувязанную программу развития отрасли строительных материалов, уделяя особое внимание выпуску станков, техники, оборудования для стройиндустрии", — заявил губернатор.

Глава региона также добавил, что Средний Урал с его развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами, готов организовать выпуск техники и оборудования для стройиндустрии.

"Хотел поблагодарить за ваши предложения. Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов, техники и оборудования, в этом как раз кроются возможности для нашей экономики, структурных изменений и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке для того, чтобы заполнить их качественной отечественной продукцией", — сказал Владимир Путин.