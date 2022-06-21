«Львят» ставят на рельсы

Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбург из Санкт-Петербурга доставили первые три из одиннадцати трамваев марки 71–911ЕМ «Львенок», которые будут курсировать по новому маршруту из столицы Урала до Верхней Пышмы. С подробностями – корреспондент «ОГ» Татьяна БУРОВА

Путешествие «львят» длилось четверо с половиной суток. Ехали с комфортом, в специальных чехлах из пленки, наподобие той, в какую упаковывают чемоданы в аэропорту, но более плотной. Теперь они дома.

Автомобильная платформа с первым «львенком» установлена на рельсах. Рядом, параллельно друг другу – два крана на КамАЗах. Бригада грузчиков начинает готовиться к операции. Им предстоит завести под днище вагона четыре мощные балки, сверху опустить два траверса с тросами, приподнять вагон и, когда платформа отъедет, опустить на рельсы.

Процесс выглядит в буквальном смысле ярко. Грузчики и специалисты Северного трамвайного депо, где пока будут находиться новые электромашины, одеты в оранжевые плащи и жилеты. Балки и траверсы кранов желтые, тросы синие. Сам трамвай бордово-желтый.

ЦИТАТА Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ: «Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения».

Стрелы кранов натягивают тросы, вагон на несколько сантиметров отрывается от платформы. Звучит команда: «Стоп!», и грузчики, присев на корточки, оценивают, насколько ровно идет подъем. Есть небольшой перекос, поэтому вагон снова опускают на платформу, слегка сдвигают несущие балки. Снова подъем и опять спуск – на этот раз передняя часть трамвая приподнята чуть выше задней.

Наконец баланс достигнут. Платформа отъезжает, вагон повисает на тросах, а затем медленно и плавно опускается. Колеса касаются рельсов.

Рабочие полностью освобождают вагон от упаковочной пленки, двери открываются и впускают нас внутрь. Кресла в салоне мягкие и достаточно широкие. Кабина водителя напоминает кабину пилота в самолете: панель с экраном, на который выводятся различные показатели, удобное кресло с кнопками управления на подлокотниках. Остальных «львят» поставят «на ноги» позже.

Напомним, проект создания нового маршрута реализован в рамках соглашения между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»). Запустить движение по новой трамвайной ветке планируется уже в августе.

ЭКСКЛЮЗИВ «Прокачусь вместе с детьми» Генеральный директор ООО «Верхепышминский трамвай» Максим КОГОТКОВ перед выгрузкой дал интервью «Облгазете». – Почему выбор пал именно на «Львенка»? – Эта модель уже отлично зарекомендовала себя при эксплуатации в Москве. Трамвай максимально отвечает мировым стандартам. Вагон оснащен системами активной и пассивной безопасности, помощи водителю, трансляцией на монитор ситуации в салоне, подъемными платформами для маломобильных граждан. – Планируется, что между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет курсировать 11 вагонов. Этого достаточно? – Вагоны вмещают от 110 до 150 человек. По нашим расчетам, с учетом маятниковой миграции, максимальная нагрузка будет приходиться на утро и вечер. Интервал движения в часы пик составит 6–7 минут – хороший показатель. Кстати, привычного грохота трамвайных колес на маршруте мы не услышим – рельсы от Екатеринбурга до Верхней Пышмы проложены без стыков. – Как и где будут обкатывать «львят»? – До выхода на маршрут каждая машина должна пройти 50 километров обкатки – это три оборотных маршрута между Фрезеровщиков и Верхней Пышмой. Проходить испытания будут по Верхнепышминской линии. – Кадры для новой модели будете готовить специально? – Для обучения управлению «Львенком» человеку, имеющему права, достаточно месяца. Набор водителей уже идет. А вот кондукторов в трамвае не будет, в нем установлены современные системы оплаты проезда. – Наверное, в первое время многие уральцы захотят покататься на новом трамвае просто так, из интереса. – Вполне это допускаю. Я и сам планирую прокатить на «Львенке» детей.

СПРАВКА «Что будет представлять собой линия от Екатеринбурга до Верхней Пышмы?» Первый в России межмуниципальный маршрут 18 километров 25 остановок 30 минут – время в пути 11 тысяч пассажиров в сутки

КСТАТИ Проект запуска трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой стал победителем национальной премии РОСИНФРА в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере городского транспорта».