Правительство РФ утвердило снижение ставки по льготной ипотеке до 7%

Программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья будет действовать до конца года. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья будет действовать до конца года.

Соответствующий документ был принят по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было дано на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности из смежных отраслей", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Напомним, что максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

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