Стройка наша вся

Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир ПУТИН поддержал предложения губернатора Евгения КУЙВАШЕВА по преодолению зависимости от импортного оборудования и комплектующих в строительной индустрии. Глава региона подчеркнул, что потенциал Среднего Урала позволит ему играть значимую роль в данном процессе. Свердловские предприятия отрасли к этому готовы, но считают, что для запуска проектов импортозамещения нужны «прорывные решения» от государства

Начинать сейчас

Предложения по преодолению зависимости от импортного оборудования и комплектующих в строительной индустрии Евгений Куйвашев озвучил на заседании президиума Госсовета по строительной отрасли и ЖКХ, прошедшем в онлайн-режиме под председательством Владимира Путина. Глава региона заявил о готовности Среднего Урала к выстраиванию такой работы сегодня.

Главный вопрос в этой сфере, отметил губернатор – зависимость от импортного оборудования и комплектующих для производства стройматериалов. Также в числе основных проблем, которые нужно решать — отсутствие прогнозирования потребления стройматериалов, неравномерное размещение производств и, соответственно, увеличение стоимости продукции за счет логистики.

По словам Евгения Куйвашева, строительная отрасль, производство строительных материалов существенно влияют на динамику развития экономики и социальной сферы регионов. Это подтверждает и опыт Свердловской области. «Если сейчас не заняться работой по подготовке и реализации программы по переоснащению всей нашей строительной индустрии, то в ближайшее время может случиться так, что нам не из чего будет строить и нечем. Мы поддерживаем предложения, прозвучавшие сегодня, по реализации новой пятилетней программы в строительной сфере. Она должна стать ориентиром для наиболее эффективного размещения новых производств. Считаем, что параллельно ей необходимо разработать взаимоувязанную программу развития отрасли строительных материалов, уделяя особое внимание выпуску станков, техники, оборудования для стройиндустрии», — заявил губернатор.

Глава региона также добавил, что Средний Урал с его развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами готов организовать выпуск техники и оборудования для стройиндустрии.

Владимир Путин поддержал предложения Евгения Куйвашева.

Владимир Путин, Президент России: «Хотел поблагодарить за ваши предложения. Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов, техники и оборудования, в этом как раз кроются возможности для нашей экономики, структурных изменений и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке для того, чтобы заполнить их качественной отечественной продукцией.

От лифтов до фаянса

Участники строительного рынка региона признают, что западные санкции привели к дефициту по целому ряду позиций.

«Есть проблемы с целой линейкой стройматериалов. Это в первую очередь отделочные материалы, кроме того, сантехнический фаянс, керамика – они изготавливаются из коалиновой глины – сырья, которого в России недостаточно. Есть проблема с лифтами, правда, пока обходимся продукцией местных производителей», – рассказал «ОГ» генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.

«Мы зависим от импортных инженерных систем. Это автоматы, котлы, сантехническое оборудование, насосные системы. Инженерная система – это проблема!», – подчеркнул в беседе с «ОГ» президент Национального объединения участников строительной индустрии, глава Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александр Лощенко(см. интервью с ним. – Прим.ред.). – Плюс регион всегда закупал некоторые импортные материалы для эксклюзивной отделки. Весь мир так живет – обменивается новыми ассортиментами, и от этого мы получаем новые интерьеры, экстерьеры».

В компании «Брозэкс» столкнулись с «большими проблемами» в части дефицита строительной химии, насосного оборудования и вообще роста цен на товары недружественных стран. «Например, нам нужны аналоги энергосберегающих технологий», – говорит генеральный директор группы компаний «Брозэкс» Вячеслав Брозовский. Впрочем, по его мнению, в целом в Свердловской области ситуация ЕЩЕ не самая критичная: нам очень повезло, что где-то, наверное, 90 процентов материалов для строительной отрасли производится в регионе. Металлопрокат, бетон, кирпич, кабельная продукция, окна, двери – все наше.

«За последние 20 лет мы открыли в области производства основных строительных материалов – цемента, стеновых блоков и силикатного кирпича, утеплителя и т. д., что позволило строительной отрасли совершить мощный рывок в развитии. Однако до сих пор остаются материалы, которые мы не производим или производим недостаточно», – рассказал «ОГ» генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Могут нарастить

Свердловчане готовы закрыть дефицит практически по всем позициям в масштабах области и даже наладить поставки в другие регионы. Но для этого прежде всего нужны «прорывные решения» по поддержке импортозамещения от государства.

«Уральские предприятия могут решить проблему импортозамещения в строительной отрасли практически по всем видам товаров, за исключением строительного стекла, которого у нас в Свердловской области никогда не было. Да, мы переключились на поставки с Европы на Азию. Но если продукцию начнут производить у нас, будет значительно проще», – уверен Владимир Крицкий. В качестве примера глава уральского подразделения ЛСР приводит принадлежащий компании завод ЖБИ в Екатеринбурге – крупнейший в УрФО: «Уже сегодня он покрывает не только наши потребности по строительству каркасов зданий, но и работает на внешний рынок. Мы сотрудничаем с компанией «Синара-Девелопмент», поставляем продукцию в Надым. При необходимости можем нарастить мощности».

«И в нынешних условиях реально для компаний продолжать закупать за границей недостающие материалы и оборудование – но гораздо эффективнее приобрести технологии, построить у нас свои заводы и выпускать продукцию самостоятельно. Это защитит рынок и стратегические стройки объектов инфраструктуры от рисков задержки поставок, изменения цен, а также даст региону новые рабочие места, способствует развитию смежного бизнеса и градостроительных проектов в целом. Однако для реализации этой идеи необходима поддержка государства – льготное кредитование для промышленников, которое позволит воплотить проекты по строительству и реконструкции производств», – подчеркивает Валерий Ананьев.

«Мы сегодня вынуждены изготавливать аналоги оборудования когда-то получаемого из Италии и Германии. Очень ждём госпрограмм и открытия импортозамещающих производств». – признается глава «БРОЗЕКС» Вячеслав Брозовский.

«Играть нужно вдолгую» Президент Национального объединения участников строительной индустрии (НОСИ), глава Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александр Лощенко рассказал Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ и Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ, почему стройотрасль Среднего Урала устояла в условиях санкций, какую продукцию она может дать стране взамен закрытых западных рынков и что для этого нужно. Фото: из личного архива Александра Лощенко – Насколько Свердловская область сегодня способна обеспечить себя стройматериалами? – Точно сейчас никто этого не скажет, но могу сказать, что в прошлые годы задел был создан приличный. Поэтому нам на фоне сегодняшних событий в чем-то проще. Еще в 1999-м Свердловская область первой в России разработала стратегию структурной перестройки производственной базы. Мы получили хорошие меры поддержки. Например, коэффициент 0,2 на аренду на землю под предприятиями стройиндустрии, которые встали на путь модернизации производства. Это максимально возможная льгота и очень для них значимая. Предприятия с большой материалоемкостью, большим количеством сырья занимают большие площади – 10, 15, 20 га. А самое крупное – цементный завод компании ЛСР, бывший завод Ленинского Комсомола в Екатеринбурге – вообще 60 га. Благодаря льготе они получили существенную экономию средств на аренде и смогли направить их на развитие. В итоге сегодня у нас большая часть заводов модернизирована и производит очень современную линейку товаров. – Каких например? – Как минимум десяток свердловских предприятий производят разные виды железобетонных конструкций. Пять или около этого делают различный ассортимент кирпичной продукции: от мелкого облицовочного кирпича до больших керамических блоков. На Ревдинском кирпичном заводе даже делают большие керамзитовые блоки с утеплением, здесь стоят современные линии по производству газобетона. Свердловская область первой поставила на отечественный рынок ячеистый бетон – спасибо «Атомстройкомплексу». Эта же компания делает на заводе в Каменске-Уральском крупные и мелкие силикатные блоки. Свердловские заводы сухих смесей полностью закрывают собственные потребности и даже экспортируют продукцию в соседние регионы – Тюмень, Курган, Ямал. Неплохо модернизированы цементные заводы. В регионе их три – два в Сухом Логу, один в Невьянске. Благодаря этому, мы в достаточном количестве обеспечены бетоном и железобетоном, кирпичом, крупными блоками. Все сделано на современных линиях. Производим хорошую керамику, которую экспортируем – не поверите – в Италию! – Тем не менее, проблема импортозамещения для стройиндустрии региона актуальна… – Конечно. Нет своих инженерных систем – а без них никуда. Качественного офисного стекла. Вот вы знаете почему, например, «Высоцкий» визуально так отличается от всех прочих зданий в уральской столице? Там установлены немецкие оконные системы Schuco. Сегодня немецкий производитель отказался поставлять нам свою продукцию – стекло и профили. Мы, конечно, как-то проживем на своем. Но это будет совсем не тот вид. – Что нужно, чтобы быстро запустить масштабный процесс производства импортозамещающей продукции? – Прежде всего создать условия, чтобы это было привлекательно для инвестора. Детально разъяснить востребованность продукта, в который ему предлагается вложиться. Проработать каналы сбыта. Как правильно сказал накануне на Госсовете вице-премьер Марат Хуснуллин, вдолгую нужно играть! До 2035 года! Только определив, какие объекты будут строиться, здания какой стилистики будут доминировать, мы сможем четко спрогнозировать, сколько и чего понадобится. Говорить о локализации и разделение ассортимента, о новых видах продукции. Вот это непростая задача! – Льготы понадобятся? – Не только. Ими не прикроешься, если продукция не продается! Инвестору должна быть понятна окупаемость, на таких условиях весь цивилизованный мир работает. Те же японцы, если возврат средств будет происходить позже, чем через пять лет, такой проект вообще не рассматривают. А если инвестор имеет на руках четкий прогноз, что его вложения вернутся, например, через полгода, а если дадут еще и льготы – то вообще за два, тогда он будет играть! Заниматься этим надо уже сейчас. Делать выборку ассортимента хотя бы на среднесрочный промежуток – до 2030–2035 годов. Мы же пока живем сегодняшним днем. – Что может дать стране в части импортозамещения Свердловская область? – Да практически все, что упомянул выше. Плюс гипс, тротуарную плитку – мы ее уже экспортируем. Кабельную продукцию. В сентябре планируем запускать логистический кластер, будем напрямую получать автоматы – регуляторы включения-выключения разных групп для пропуска электричества. Крупнейшие западные производители ушли с российского рынка, и теперь мы рассчитываем только на свои производства: как на территории страны, так и на те, которые находятся в дружественных странах и принадлежат россиянам за рубежом. Это тоже хороший выход. Мощности есть. Дело за инвестициями и мерами стимулирования.