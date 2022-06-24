Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке компании "Уральские авиалинии"

Губернатор Свердловской области продлил срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество "Уральских авиалиний" в 2022 году. Фото: Евгения Скачкова

Губернатор Свердловской области продлил срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество "Уральских авиалиний" в 2022 году. Это позволит авиакомпании осуществить уплату за первый, второй и третий кварталы в конце года, чтобы высвободить средства на проведение операционной деятельности.

Напомним, что региональное правительство приняло решение оказать поддержку "Уральским авиалиниям" и аэропорту Кольцово 2 июня. Власти сообщили, что организациям предоставят налоговые преференции, которые позволят сохранить штат компаний и обеспечить работу в условиях экономических санкций.

Закон о предоставлении налоговых послаблений аэропорту будет рассмотрен Заксобранием Свердловской области 28 июня, уточнили в региональном департаменте информполитики. Если документ будет одобрен, налог на имущество для Кольцово снизится до 50% при условии, что аэропорт сохранит 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и удержит их зарплаты на достойном уровне.

"Сфера воздушных перевозок испытывает серьезные сложности. В Свердловской области в этой отрасли работают две ключевые организации — авиакомпания "Уральские авиалинии" и аэропорт Кольцово. Оба предприятия являются крупными работодателями и играют значимую роль в социально-экономическом развитии региона. <...> Мы должны помочь им выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев", — отметил глава региона.

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