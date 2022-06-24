Свердловские власти направят 225 миллионов на развитие сел

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Правительство Свердловской области направит дополнительные средства на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года". Решение было принято на заседании правительства региона.

Выделенные средства помогут, в частности, компенсировать удорожание строительства в связи с ростом цен на стройматериалы. Речь идет о 225 миллионах из федерального бюджета, которые были направлены Среднему Уралу благодаря инициативе губернатора Свердловской области.

"Также мы оказываем дополнительную поддержку производителям молочной продукции и стимулируем социально-экономическое развитие удаленных территорий. Чем дальше находится молочная ферма от Екатеринбурга, тем больше субсидия на ее создание либо модернизацию. Для самых отдаленных территорий (более 150 км от Екатеринбурга) субсидии в этом году увеличиваются до 75% от фактических затрат", – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, в регионе по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году должны завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Пионерский Ирбитского района. В селе Байкалово уже окончили строительство школы на 550 мест. Также в этом году в поселке Рефтинский планируют начать реконструкцию очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства.