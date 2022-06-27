Свердловская область завоевала премию в области делового туризма

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область стала лауреатом премии делового туризма Buying Business Travel Forum & Awards 2021. Церемония награждения состоялась на форуме российской индустрии делового туризма в Москве.

Свердловская область удостоена награды за создание системы дистрибуции MICE-продуктов. Агентство по привлечению инвестиций региона разработало и запустило событийный маркетплейс, а также экосистему ивент-индустрии Урала, нацеленную на систематизацию и классификацию действующих операторов ивент-рынка.

"В этот раз главная задача, которая стояла перед организаторами и жюри, — отметить тех, благодаря кому индустрия делового туризма выжила. А это те компании, которые в непростое время сохранили свой бизнес, поддержали клиентов, запустили новые продукты и сервисы. Наша премия — знак доверия и качества отраслевого профессионального сообщества", — уточнила председатель оргкомитета премии BBT AWARDS 2021 Елизавета Панфилова.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев во время визита на Средний Урал главы Ростуризма Зарины Догузовой рассказал о главных для региона направлениях индустрии туризма.

"Один из наших приоритетов — конгрессно-выставочная деятельность, деловой туризм. В допандемийный период на базе Екатеринбург-ЭКСПО проходило более 100 мероприятий в год. Конечно, это поддержка нашего гостиничного бизнеса, общепита и так далее. Неплохо развивается и будет развиваться туризм выходного дня — каждые выходные у нас заполняемость гостиниц достигает 90–100%. Также популярны событийный туризм, паломнический туризм, культурно-познавательный, арт-туризм. Люди специально приезжают к нам на несколько дней, чтобы посетить наши театры, филармонию, музейные комплексы. У нас развиваются практически все виды туризма, кроме отдыха на море", — сказал губернатор Свердловской области.