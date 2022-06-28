Евгений Куйвашев заявил о росте производства машин и автотранспорта в Свердловской области

За прошлый год производство машин и оборудования в регионе выросло на 24%, а выпуск автотранспорта — на 43%. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области во время ежегодного отчета в региональном Заксобрании о работе правительства в 2021 году рассказал об успехах в строительстве дорог и машиностроительной отрасли. За прошлый год производство машин и оборудования в регионе выросло на 24%, а выпуск автотранспорта — на 43%.

Также, по словам главы региона, в 2021 году было отремонтировано 240 километров дорог. В числе самых крупных дорожных проектов на ближайшие годы губернатор назвал строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург, завершение ЕКАДа, прокладку трамвайной линии в Академическом и запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Помимо этого глава Среднего Урала рассказал о торгово-экономических показателях региона. Экспорт в 2021 году вырос на 19% и составил более 9 млрд долларов.

"Внешнеторговый оборот в целом вырос более чем на 15% и составил больше 14 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в прошлом году составил почти 413 миллиардов рублей", — добавил губернатор.

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