Темы дня

Экономика
28 июня 2022, 10:48

Евгений Куйвашев заявил о росте производства машин и автотранспорта в Свердловской области

Механик

За прошлый год производство машин и оборудования в регионе выросло на 24%, а выпуск автотранспорта — на 43%. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области во время ежегодного отчета в региональном Заксобрании о работе правительства в 2021 году рассказал об успехах в строительстве дорог и машиностроительной отрасли. За прошлый год производство машин и оборудования в регионе выросло на 24%, а выпуск автотранспорта — на 43%.

Также, по словам главы региона, в 2021 году было отремонтировано 240 километров дорог. В числе самых крупных дорожных проектов на ближайшие годы губернатор назвал строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург, завершение ЕКАДа, прокладку трамвайной линии в Академическом и запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Помимо этого глава Среднего Урала рассказал о торгово-экономических показателях региона. Экспорт в 2021 году вырос на 19% и составил более 9 млрд долларов.

"Внешнеторговый оборот в целом вырос более чем на 15% и составил больше 14 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в прошлом году составил почти 413 миллиардов рублей", — добавил губернатор.

Читайте также:

Нацпроект БКД позволит отремонтировать 54 километра сельских дорог на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2022, 12:00 / Общество
Губернатор Свердловской области: "Наша цель — чтобы людям было хорошо жить в нашем регионе"
28.06.2022, 11:21 / Общество
Глава Среднего Урала рассказал о проекте поддержки студенчества "Кампус"
28.06.2022, 10:48 / Экономика
Евгений Куйвашев заявил о росте производства машин и автотранспорта в Свердловской области
28.06.2022, 10:00 / Общество
Американской баскетболистке УГМК продлили арест до 20 декабря
28.06.2022, 09:43 / Общество
Сотрудник МЧС спас под Новоуральском трех рыбаков