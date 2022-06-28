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Экономика
28 июня 2022, 13:19

Центробанк РФ представит новую 100-рублевую банкноту 30 июня

Банкноты в 100 рублей

Решение о выпуске модернизированных банкнот было принято в прошлом году. Фото: Александр Зайцев

В четверг, 30 июня, Банк России проведет пресс-конференцию, на которой презентуют обновленную 100-рублевую банкноту. Решение о выпуске модернизированных купюр было принято в прошлом году.

В презентации будут участвовать зампредседателя Банка России Сергей Белов и гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук, сообщает ТАСС. Банк России также планирует выпустить обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в 2023 году, 500-рублевые банкноты — в 2024 году и купюры номиналом 10 и 50 рублей — в 2025 году.

К слову, два месяца назад Ассоциация банков России обратилась к Центробанку с просьбой отложить выпуск новых банкнот, так как возникла проблема с поставкой и техподдержкой необходимого иностранного оборудования из-за санкций. По прогнозам, на доработку программного обеспечения для оборудования потребуется около 6 месяцев.

Позже Сергей Белов сказал, что Банк России готов увеличить банкам срок адаптации оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей. 

Областная газета Свердловской области

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