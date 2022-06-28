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Экономика
28 июня 2022, 17:18

Свердловский завод "Медсинтез" прекратил поставки на экспорт

  Юлия Пастух
Таблетки

Фото: Алексей Кунилов

Завод "Медсинтез", расположенный в Новоуральске Свердловской области, прекратил активные поставки на экспорт. Предприятие сосредоточилось на снабжении инсулином и "Триазавирином" регионов России.

"По экспорту активно сейчас не работаем, все силы брошены на то, чтобы завод "Медсинтез" поставлял в России лекарства, продукция завода поставляется во все регионы РФ. По основным направлениям сейчас это инсулины и "Триазавирин", — цитирует председателя совета директоров ООО "Завод Медсинтез" Александра Петрова ТАСС.

Стоит отметить, на заводе производят инфузионные растворы, готовые формы генно-инженерного инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. 

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Областная газета Свердловской области

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