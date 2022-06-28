Промышленную выставку ИННОПРОМ посетят представители почти 30 государств

Свердловская область занимается проработкой отраслевых встреч, бизнес-переговоров и программы культурных мероприятий для гостей. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году участие в XII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ примут представители порядка 30 иностранных государств. Мероприятие пройдет с 4 по 7 июня.

На выставке будут представлены национальные стенды Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, демонстрирующие экономический потенциал стран. Также планируется стратегическая сессия "Промышленный переход: опыт лидеров" и деловые сессии, на которых будут обсуждать форматы сотрудничества России с Турцией, Казахстаном, Ираном, Арменией, государствами Арабского мира и Африки.

В качестве спикеров заявлены замминистра экономики Армении Нарек Терян, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик и другие. Ранее сообщалось, что на ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Свердловская область занимается проработкой отраслевых встреч, бизнес-переговоров и программы культурных мероприятий для гостей, уточнили в департаменте информполитики региона.

"Наряду с постоянными партнерами есть новые, например, мы ждем масштабную делегацию официальных и деловых кругов из Таджикистана, предпринимателей из Туркмении. Будут также представлены китайские компании, структура "ООН-Женщины", ЮНИДО, прорабатываются программы пребывания для делегаций Армении, Ирана, Монголии, Турции, Южной Осетии, стран Африки. Ряд участников начинает работать в регионе уже на этой неделе", — заявил глава ММиВЭС Вячеслав Ярин.

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