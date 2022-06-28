Губернатор Свердловской области обсудил с главой "Россети Урал" развитие электросетевой инфраструктуры

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор обсудили сегодня в ходе рабочей встречи вопросы реализации производственных программ и крупных инвестиционных проектов электросетевой компании в регионе.

"Правительство Свердловской области тесно сотрудничает с "Россети Урал". Эта работа строится в рамках заключенного в 2019 году соглашения. Оно направлено на модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, подключение потребителей к сетям. Рассчитываю, что традиция конструктивного партнерства будет сохранена. Направлений для совместной работы у нас предостаточно", — сказал глава региона.

Александр Пятигор в своем докладе губернатору отметил, что на реализацию в регионе ремонтной и эксплуатационной программ компания направит в 2022 году более 2,2 миллиарда рублей. Что касается вопросов выполнения обязательств по технологическому присоединению, то, согласно отчету главы "Россети Урал", в работе энергетиков в настоящий момент находится почти 13 тысяч договоров техприсоединения (5,6 тыс. из них — на территории Екатеринбурга). 96% договоров при этом были заключены с льготной категорией заявителей.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"В Свердловской области мы наблюдаем рост объема поступающих заявок в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге динамика еще выше. Процедура технологического присоединения находится на особом контроле, ведь от этой работы напрямую зависит развитие региона, повышение уровня комфорта его жителей", — отметил генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.