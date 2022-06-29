Министр энергетики РФ посетил Уральский турбинный завод

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Евгений Куйвашев представил министру энергетики России Николаю Шульгинову в ходе рабочей поездки Уральский турбинный завод как ключевое предприятие для реализации программ импортонезависимости. Здесь произведено более половины теплофикационных турбинных установок, работающих на территории России и в странах СНГ.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ходе визита главы федерального ведомства гости вместе с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым осмотрели основные площадки предприятия.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Коллектив Уральского турбинного завода, совет директоров, акционеры сделали много для того, чтобы вывести производство на самый современный уровень. Безусловно, здесь постоянно расширяют перечень выпускаемой продукции. Если несколько лет назад завод выпускал одну турбину в квартал, то в сегодняшних условиях Уральский турбинный завод в месяц полторы–две турбины делает. Поэтому я желаю коллективу также динамично двигаться вперед и в вопросах импортозамещения, и в целом показывать хороший результат", — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Спрос на продукцию Уральского турбинного завода растет. В том числе, это связано с уходом с рынка зарубежных игроков. Увеличению темпов производства способствовало техническое перевооружение. По словам главы Минэнергетики, сегодня в стране реализуется около 50 проектов по изготовлению оборудования для 17 энергетических объектов.

"В перспективе мы планируем отбор проектов модернизации с 2027 года. Еще есть нереализованные проекты модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Поэтому мы считаем, что заказами завод будет обеспечен. Мы убедились, что завод выполняет обязательства по срокам на действующие заказы. При отборе в дальнейшем предприятие будет иметь конкурентное преимущество для обеспечения производственных программ", — сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.