Василий Козлов назвал самую востребованную меру поддержки бизнеса на Среднем Урале

За прошедшие 4 месяца объем инвестиций в бизнес составил порядка 9 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

Замгубернатора Свердловской области Василий Козлов провел брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. Он в частности назвал самые востребованные меры поддержки бизнеса в условиях западных санкций и рассказал об объемах импортозамещающей продукции.

На сегодняшний день наибольшей популярностью у предпринимателей пользуется субсидирование процентных ставок на инвестиции и на оборотный капитал. По мнению замглавы региона, эта позиция в ближайшее время останется самой востребованной.

Также он заявил, что за прошедшие 4 месяца объем инвестиций в бизнес составил порядка 9 млрд рублей, было создано 8 новых импортозамещающих предприятий, которые дали региону 176 дополнительных рабочих мест. В ближайшее время на территории Свердловской области начнут реализовываться новые проекты по импортозамещению гидравлики, насосного оборудования и сырья для рудосплавных инструментов.

"Сложно говорить о том, выпуск каких товаров нам придется организовывать. Потому что, вот например, недавно мы запросили у одного из оборонных предприятий список самых востребованных деталей и оборудования, и пока мы анализировали, чем мы сможем им помочь, несколько наших компаний самостоятельно наладили выпуск нужной продукции", — рассказал Василий Козлов.