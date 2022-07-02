Михаил Мишустин прилетит в Екатеринбург на ИННОПРОМ-2022 4 июля

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов примут участие в главной стратегической сессии ИННОПРОМ-2022, сообщает пресс-служба Правительства России.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2022 пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В ней примут участие представители 30 стран. В частности, ожидаются гости из Венгрии, Ирана, Сербии, Ирака, Сирии, ОАЭ, Вьетнама.

Главная тема мероприятия в этом году – "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". В условиях санкций одним из главных вопросов станет импортозамещение. Одной из основных тем станет FoodTech/AgriTech (речь пойдет в том числе об использовании сельскохозяйственных дронов, ресторанных роботов, принтеров для еды и синтетической еды из белка насекомых). Также на полях форума впервые обсудят актуальную концепцию ESG (умные инвестиции).

Страной-партнером выставки в этом году станет Казахстан. Стенд республики будет размещен в третьем павильоне, где около 100 компаний представят продукцию для горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, легкой промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергетики, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Стенд Среднего Урала будет размещен там же, на нем представят объединенную с Екатеринбургом экспозицию. Свердловскую область представят 20 компаний.

В рамках мероприятия также запланированы переговоры глав правительств России и Казахстана, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе. В деловых сессиях на форуме будут обсуждаться форматы сотрудничества России с Турцией, Казахстаном, Ираном, Арменией, государствами Арабского мира и Африки.

Подробную деловую программу форума можно найти на официальном сайте ИННОПРОМа-2022.