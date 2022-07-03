Губернатор Евгений Куйвашев осмотрел площадки выставки ИННОПРОМ-2022

Площадь экспозиции Среднего Урала составляет более тысячи квадратных метров. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области посетил площадки промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 и проверил их готовность. Мероприятие стартует в понедельник, 4 июня, в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

В частности, глава региона осмотрел стенды Республики Казахстан и Свердловской области. Площадь экспозиции Среднего Урала составляет более тысячи квадратных метров. На ней представлены новейшие разработки свердловских предприятий.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

После этого глава региона осмотрел стенды Минпромторга РФ, экспозиции таких крупных компаний, как группа "Синара", госкорпорация "Ростех", "Трубная металлургическая компания", сообщает департамент информполитики Свердловской области. Губернатор высоко оценил готовность "Екатеринбург-ЭКСПО" к проведению мероприятия, в котором примут участие представители более 30 государств.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, в нынешнем году тема ИННОПРОМа звучит как "Промышленный переход: опыт лидеров". Ранее сообщалось, что в выставке примут участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Фото: Полина Зиновьева