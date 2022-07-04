Губернатор Евгений Куйвашев представил Михаилу Мишустину на ИННОПРОМе передовые свердловские разработки

Площадка, на которой представлены передовые уральские разработки, в этом году занимает более 1 тысячи квадратных метров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области презентовал премьер-министрам России и Казахстана, Михаилу Мишустину и Алихану Смаилову, региональный стенд на ИННОПРОМе. Площадка, на которой представлены передовые уральские разработки, в этом году занимает более 1 тысячи квадратных метров.

Глава региона показал высокопоставленным гостям выставки роботизированную установку лазерной наплавки от компании "Ирс Лазер Технолоджи". Устройство позволяет производить детали с высокой точностью и ремонтировать их с помощью нанесения порошка или наплавки проволокой.

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов ознакомились с беспилотником-канатоходом "Стрекоза", который может не только летать, но и двигаться по линиям электропередачи под напряжением и производить их диагностику.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Кроме того, премьер-министры в сопровождении губернатора посетили презентационную площадку "Трубной металлургической компании" и Группы "Синара", где находился макет новейшего электровоза 3ЭС8 "Малахит", специально для которого в России впервые был разработан асинхронный тяговый привод. Максимальная грузоподъемность новой машины на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На том же стенде был представлен опытный образец низкопольного электробуса "Синара" и макет будущего кампуса УрФУ, который развернется на территории Новокольцовского района, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Осмотрев стенд региона, Михаил Мишустин и Алихан Смаилов направились к большой экспозиции Республики Казахстан, которая выступает в качестве соорганизатора выставки ИННОПРОМ-2022, также изучили площадки Белоруссии, Армении и стенд Минпромторга РФ.