Свердловские предприниматели смогут получить господдержку для рекламы товаров во "ВКонтакте"

Бизнесмены могут получить до 5 тысяч рублей на продвижение своей продукции. Фото: Галина Соловьева

"ВКонтакте" и Минэкономразвития РФ организовали совместный проект по поддержке предпринимателей, которые продают свой товар в соцсети. Бизнесмены могут получить до 5 тысяч рублей на продвижение продукции.

Участвовать в программе могут те, кто до этого либо вообще не использовал рекламный кабинет "ВКонтакте", либо продвигал свои товары на площадке более полугода назад. Для получения господдержки нужно обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства или центры "Мой бизнес". Кроме денег, бизнесменам предоставят обучающие материалы по развитию аккаунта.

"Одна из актуальных задач — помощь бизнесу в развитии новых каналов продвижения. На это нацелены ряд образовательных программ фонда. А сейчас доступен и новый вид финансовой поддержки. Инструмент только запущен, но уже пользуется спросом. Мы получаем первые заявки от предпринимателей и самозанятых", — заявил председатель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

После подачи заявления в течение двух дней предприниматель получит персональный промокод от сообщества "ВКонтакте для бизнеса", пояснили в департаменте информполитики Свердловской области. Чтобы воспользоваться дополнительными средствами, необходимо активировать промокод в течение пяти рабочих дней и пополнить его:

на сумму от 3 001 рубля для получения дополнительных 3 000 рублей;

на сумму от 5 001 рубля для получения дополнительных 5 000 рублей.

Подробности о правилах акции на этой странице.