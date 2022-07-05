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5 июля 2022, 18:49

Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами

Алексей Орлов

Минск — четвертый город-побратим уральской столицы. Фото: Алексей Кунилов

На площадке Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2022" было подписано соглашение о заключении побратимских связей между Екатеринбургом и Минском. Это четвертый город-побратим уральской столицы.

Соглашение подразумевает активную совместную работу по многим направлениям — для этого будет составлен соответствующий план на несколько лет вперед.

"Сегодня, наверное, в наших непростых условиях, в которых мы живем, Белоруссия как никогда нам близка. <…> Минск — город высокотехнологичный. Нас сегодня очень многое связывает", — передает слова главы Екатеринбурга ТАСС.

Добавим, что ранее на площадке ИННОПРОМа Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник СвЖД Иван Колесников заключили трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута. Речь идет о введении в эксплуатацию 31 километра железной дороги.

Помимо этого была достигнута договоренность о значительном расширении границ Солнечного за счет строительства Лицейского квартала. В его инфраструктуру войдут лицей на 1,2 тысячи мест, детсад на 300 мест и Центр художественной и эстетической гимнастики.

Областная газета Свердловской области

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