Разворот на восток... и не только

Повестку выставки ИННОПРОМ в нынешнем году в значительной степени определяли текущие геополитические изменения. О выработке ключевых приоритетов применительно к нынешним условиям и шел диалог в рамках мероприятия.

Помимо страны-партнера Казахстана, в Екатеринбург прибыли представители Китая, Монголии, Туркменистана, Таджикистана, Вьетнама, Узбекистана, Киргизии, Пакистана, ОАЭ, Алжира, ЮАР и других.

– У нас много друзей. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает — Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром, – заявил прибывший на выставку председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Замещение импорта

– До введения санкций Свердловская область закупала комплектующие и материалы за рубежом примерно на один миллиард долларов США, – сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. – Треть приходилась на Китай, часть завозилась из Белоруссии, Индии, Индонезии. По поручению губернатора правительство вместе с предприятиями сформировало списки товаров, которые необходимо заместить.

Внимание гостей выставки привлек форум производителей компонентов — организованные встречи и переговоры, позволяющие выстроить прямое взаимодействие потенциальных поставщиков и производителей, чтобы стимулировать импортозамещение во многих промышленных отраслях. Востребованной оказалась и новинка – В2 В-встречи («business-to-business») с торговыми представителями 55 стран мира, на которых предпринимателям оказывается поддержка в продвижении экспорта, поиске потенциальных партнеров и иностранных поставщиков, в привлечении инвестиций .

– Свердловская область интегрирована в мировую экономику, поэтому первый вопрос после введения санкций от бизнеса был, где найти замену ушедшим поставщикам, – подчеркнул в выступлении на форуме «Восточные горизонты российского бизнеса: новый виток развития» президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. – Из 114 конкретных заявок мы нашли положительные ответы на 80, и предприятия не остановились. Желание развивать международное сотрудничество, в том числе и экспорт, по-прежнему высокое.

Сейчас Россия возлагает определенные надежды на реэкспорт – вывоз из дружественных стран товаров стран, ставших к нам недружественными. В ходе обсуждения этого вопроса на форуме выяснилось, что не везде он приветствуется. Так торгпред России в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов сообщил, что «реэкспорт в стране не запрещен, но и не поддерживается». Но он предложил российским бизнесменам иной способ: создать в Азербайджане точку присутствия, лучше в форме ООО, что даст возможность открыть счет в банке и вести операции, или использовать азербайджанских бизнесменов, через них вести работу с Турцией и Ираном.

Кстати, и европейские компании вовсе не утратили интереса к российскому рынку. О том, как правильно вести дела с ними, обсуждали на семинаре «Импорт продукции в новых экономических условиях».

– Германия – страна малого и среднего бизнеса, настроенного прагматично, – объяснял участникам ИННОПРОМа торгпред России в этой стране Андрей Соболев. – Немецким предпринимателям можно доверять, но есть регуляторы, которые настроены на переизбыток санкций. Поэтому необходимо четкое правовое сопровождение сделок.

В качестве экспортера Россию рассматривают многие страны. На форуме наших торгпредов в Индии, Иране, Саудовской Аравии, Пакистане говорилось о наличии большого потенциала в сотрудничестве. Индия нуждается в российской помощи в развитии энергетики, железнодорожной инфраструктуры, в удобрениях, в Саудовской Аравии востребованы российские продукты, большой интерес к технологиям опреснения воды. Иран заинтересован в российских технологиях, причем в этой стране создан правительственный штаб по развитию сотрудничества с Россией.

– В Киргизии активно развивается горнодобывающая отрасль, энергетика, и тут нам не обойтись без помощи России, – отметил врио торгпреда РФ в этой стране Айнур Саманов. – Многие не знают, но Киргизия является импортозависимой страной и по сельхозпродукции. Собственным мясом мы обеспечены на 68 процентов, яйцами – на 50, растительным маслом – на 20. Все недостающее мы получаем, в основном, из России, потому что населению нравится качество ваших продуктов.

Наши предложения

Отечественная составляющая ИННОПРОМа получилась многоотраслевой. Была представлена продукция предприятий металлургии, в том числе и порошковой, машиностроения, приборостроения, произведенная на 3D-принтерах. НПО автоматики работает не только на космос. На своем стенде предприятие продемонстрировало систему безопасного вождения, которая состоит из высокочастотного радара ближнего и дальнего действия, имитатора цели и экрана, на который выводится изображение.

– Систему можно установить на любую автомобильную и сельскохозяйственную технику, и она предупредит об опасном сближении с машинами, людьми, предметами, – объясняет заместитель генерального директора НПО Автоматики Евгений Шароварин. – Мы выпускаем также системы управления для тракторов, комбайнов, спецтехники, железнодорожного транспорта, которые делают машины умными, а водителей превращают в операторов. Сегодня каждая четвертая булка хлеба в мире выпекается из зерна, убранного комбайнами, которые оснащены нашими системами управления.

Первоуральский автоагрегатный завод (PAAZ) – единственное российское предприятие, специализирующееся на производстве амортизаторов для коммерческого транспорта, а также для грузовиков, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов, спецтехники. Его продукция пользуется спросом в бывших союзных республиках. А сейчас здесь заканчивают легализацию демпферов для железнодорожного транспорта.

В выставочных залах представлены также изделия и аппаратура для медицины, лекарственные препараты, химическая продукция, комбайны, погрузчики, трактора.

– Работать можно, работать нужно, и есть направления, по которым работа растет в объемных показателях, — отметил на одном из форумов директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.

Турецкий гамбит

На недавнем Международном экономическом форуме в Петербурге заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Турция может стать крупным торгово-логистическим хабом для поставок продукции в Россию и из нее. Турецкая Республика стала активным участником международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Турция давний партнер России и конкретно Свердловской области. В прошлом году товарооборот с нашей страной, по данным Минпромторга России, составил 33 млрд долларов, а со Средним Уралом – 812 млн долларов. С нашей стороны преобладает экспорт. В 2021 году Свердловская область поставила в Турцию продукции, в основном металлургической и минеральной, на 770 млн долларов, обратные поставки составили 42 млн.

В своем выступлении на ИННОПРОМе посол Турции в России Мехмет Самсар сообщил, что за шесть месяцев товарооборот составил 30 млрд долларов, а к концу года может достичь 50 млрд долларов. Во вторых, отметил он, у России и Турции есть «некоторые планы по взаимным инвестициям в области промышленности и торговли».

Как сообщил директор департамента экспорта минторга Турции Мехмет Али Калычкайа, турецкие производители готовы заместить высокотехнологичным предприятиям Свердловской области продукцию западных компаний, которые покинули российский рынок. Чтобы процесс шел активнее, Турция предлагает уральцам принять участие в байерских программах – организованных визитах бизнесменов в страну для подбора деловых партнеров на месте и заключения контрактов. Оплачивает поездки принимающая турецкая сторона.

Разрабатываются и совместные проекты в финансовой сфере. По словам заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова, в ближайшее время в Екатеринбурге могут быть открыты несколько филиалов турецких банков, чтобы нашим предприятиям удобнее было работать.

– То, что сегодня предлагает Турция, соответствует нашим планам по диверсификации географии внешней торговли и окажет на данном этапе хорошую помощь нашим производителям, — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Ближний путь

Укрепление и развитие деловых связей со странами бывшего Союза, а также с Вьетнамом, Китаем, Турцией выгодно и с географической точки зрения. Со многими есть общие границы, автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Тут для России все пути открыты. Правда, придется модернизировать логистические цепочки. Но это, как показало обсуждение на ИННОПРОМе, вполне решаемо. Один из ближних соседей Республика Казахстан – страна-партнер нынешней выставки.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил высокую динамику сотрудничества между нашими странами. Большую роль в этом сыграла реализация программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.

Большой интерес у компаний вызвал форум «Казахстан – Россия. Форс-мажор: что нужно знать сегодня?» На нем обсуждались вопросы регистрации юридических лиц, трансформации существующих цепочек поставок, возможностей Транскаспийского транспортного маршрута.

Международный логистический хаб планируется открыть в следующем году и в Башкирии, а в этом – завершить подготовку необходимых документов. Примерный размер инвестиций, по словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, составит 10 млрд рублей. Ориентирован этот хаб будет на Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас ведутся активные переговоры с Китаем и Казахстаном.

ФАКТ По данным Минпромторга России, из 25 тысяч иностранных компаний, зарегистрированных на российском рынке, только 150 заявили о своем решении приостановить работу.

На ИННОПРОМе губернатор Евгений Куйвашев провел ряд деловых встреч: – с заместителем министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым глава региона обсудил вопросы инноваций в промышленности, агропроме, информационных технологиях; – с Послом Республики Беларусь, вице-премьером правительства страны по сотрудничеству с Россией Владимиром Семашко и министром промышленности Республики Петром Пархомчиком разговор шел о развитии кооперационных проектов в экономике, увеличении товарооборота, импортозамещении; – с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном обсуждали развитие сотрудничества, наиболее перспективные сферы партнерства, а также инструменты для поддержки предпринимателей; – с заместителем министра промышленности и технологий Турции Хасаном Бюйюкдеде речь шла о сотрудничестве в области металлургии, деревообработки и медицины.