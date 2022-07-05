Пора на зарядку

К инновационному транспорту в этом году был прикован интерес всех почетных гостей Иннопрома. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина села за руль автомобиля Aurus на водородном топливе. Фото: ДИП СО

Перспективы развития электротранспорта в России обсудили на международной выставке ИННОПРОМ 4 июля. Эксперты федерального и областного уровня отметили: потребность россиян в экологичном и безопасном виде транспорта растет с каждым годом, но его повсеместное использование только начинается. Подробности – в нашем материале.

На пленарной сессии «Транспорт будущего: вызовы и решения» руководитель департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Денис Пак заявил, что российский автопром стремится не отставать от последних мировых трендов. Транспорт должен быть максимально экологичным, автономным и оснащенным интеллектуальными системами и сервисами с выходом в интернет. И во многом это связано с приоритетами самих россиян.

– Треть российской молодежи вообще не хотят иметь водительские права, но при этом стремятся быть мобильными, поэтому все чаще пользуются такси, общественным транспортом и сервисами каршеринга, – пояснил представитель аудиторской компании Б1 Андрей Томышев. – Больше половины задумываются о покупке электромобиля при условии, что повсюду будут зарядные станции. А 75 процентов опрошенных готовы переплачивать за владение автомобилем с беспилотной функцией. Людям не нужен просто автомобиль – им нужен компьютер на колесах.

«Беспилотники» на трассах

Между тем, пока Россия сильно отстает по количеству «зеленых» машин. По данным ГИБДД, на конец мая этого года в России зарегистрировано больше 20 тысяч электромобилей (во всем мире, для сравнения – больше десяти миллионов). По мнению участников сессии, этому мешает ряд проблем – высокая стоимость такой техники, неразвитая инфраструктура, устаревшая нормативно-правовая база. И сейчас эти проблемы решаются на государственном уровне. Пошаговый план прописан в концепции развития электротранспорта, утвержденной в стране прошлым летом.

Первоочередная задача – к 2030 году наладить российское производство электромобилей и компонентов для них.

– Необходимо создавать условия для новой высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей,- говорит заместитель министра экономического развития России Максим Колесников – Мы рассматриваем три направления: производство самих электромобилей, универсальных компонентов для использования на разных автомобильных платформах, включая автотранспорт с ДВС, а также автомобилей-гибридов, работающих на бензине и электричестве. Через восемь лет все ключевые компоненты зарядной инфраструктуры, аккумуляторов, топливных элементов и электромобилей будут выпускаться в России.

Колесников подчеркнул, что к 2030 году на федеральных трассах и в крупных городах появятся зарядные станции мощностью от 150 кВт, где можно будет зарядить батарею до 90 процентов за полчаса. Зарядную инфраструктуру уже активно развивают в пилотных регионах: Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях и республике Татарстан. Там уже в этом году поставят первые 528 зарядных станций. До конца этого лета Минэкономразвития определит список регионов, которые станут «пилотами» на следующие два года.

Помимо этого, государство разрабатывает меры поддержки для владельцев электромобилей. Например, в качестве эксперимента планируется разрешить электромобилям бесплатный проезд по платным дорогам. Ориентировочно это произойдет в 2023 году.

Что касается беспилотного транспорта, то уже в 2024 году на трассу Москва – Санкт-Петербург выйдут грузовики без водителей. Их запуск анонсировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов:

– У нас проводится эксперимент по эксплуатации высокоавтономных транспортных средств. Уже сейчас на дорогах общего пользования используется 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливают данные, которые пригодятся для создания грузовых беспилотников.

Автобус с батарейкой

Электробус «Синара-6253» – в числе самых посещаемых точек на Иннопроме. Сертификация электробуса должна завершиться к середине следующего года. Планируется, что машины будут изготавливать в Челябинске. Фото: Павел Ворожцов

Драйвером внедрения электрокаров в России должен стать городской пассажирский транспорт. Пока что он лучше всего прижился в Москве. В 2018 году там запустили первый электробус, а сейчас их уже больше тысячи, до 2030 года электробусами планируется заменить весь парк столичных автобусов. В большинстве же российских регионов электробусы еще тестируют. В их числе – уральская столица. В 2017 году на дорогах города обкатывали электробус из Энгельса, два года спустя – белорусский электробус, привезенный на ИННОПРОМ.

В этом году на ИННОПРОМе – бум электробусов. Так, группа «Синара» презентовала опытный образец низкопольного городского транспорта «Синара 6253».

– В отличие от московских электробусов, которые подпитываются от пантографа, расположенного на крыше, этот электробус может заряжаться двумя способами – и от пантографа (за сорок минут), и через «пистолет», как электромобиль (за четыре часа), – пояснил гендиректор компании «СТМ-Энергорешения» Салават Халилов. –На автономном ходу он способен преодолевать до 250 километров.

Автобус имеет плавный ход. Он весьма вместителен – до 90 человек, из них 37 могут занять сидячие места. Для пассажиров предусмотрены USB-слоты для подзарядки гаджетов, доступ к WI-FI, климат-контроль, анатомические сиденья с антивандальным покрытием, многоуровневое освещение, комплекс из 11 камер для обзора салона машины изнутри и снаружи и многое другое. Все цифровые решения призваны интегрировать электробусы в систему «умный город». Примечательно, что три четверти деталей, используемых при сборке – отечественные.

На стенде Казахстана можно увидеть электробус совместного китайско-казахстанского производства Yutong 6106 BEVG. Последний, к слову, стоит около 350 тысяч долларов, зарядная станция идет с ним в комплекте. Интересно, что помимо городских электробусов, на предприятии собирают туристические электробусы, которые могут проехать на автономном ходу больше 400 километров, и самосвалы. Вся техника уже успешно используется на территории страны.

Еще один электробус – E-CITYMAX 12 с возможностью заряжать батареи тремя способами (ультрабыстрой, быстрой пистолетной и ночной) представила «Группа ГАЗ» – пока это тоже опытный образец. Еще одна новинка от «Группы ГАЗ» – водоробус «Газель City», который работает на водородных топливных элементах. Транспорт абсолютно экологичен: при его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. Запас хода водоробуса – 350 километров.

На выставке нашлось место и личному «зеленому» транспорту. Научно-исследовательский автомобильный автомоторный институт НАМИ презентовал электромотоцикл Aurus Merlon с запасом хода до 200 километров и люксовый седан от Aurus, который может работать и на электричестве, и на водороде.

Электромотоцикл Merlon разработан Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом – «НАМИ». Серийное производство таких мотоциклов планируют запустить в 2024 году Фото: Полина Зеновьева

* * *

Какие из экспонатов в недалеком будущем жители Екатеринбурга увидят на городских улицах, покажет время. Но почву для развития электротранспорта и инфраструктуры для него в уральской столице уже начали готовить.

– Было бы интересно, чтобы строящаяся скоростная трасса М-12 попала в проект развития зарядных станций. Это была бы интересная межрегиональная история, которая помогла бы проще привлекать федеральные средства на создание зарядок на трассе, – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко на полях ИННОПРОМа, город будет самостоятельно с инвесторами запускать пробные проекты. В частности устанавливать зарядные станции на паркингах жилых домов и в крупных торговых центрах.