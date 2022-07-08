На стенде Свердловской области в дни ИННОПРОМа-2022 подписали более 50 соглашений

Фото: Павел Ворожцов

В дни проведения международной выставки ИННОПРОМ-2022 на стенде Свердловской области провели более 60 переговоров и 54 публичных мероприятия. В общей сложности были подписаны 54 соглашения, направленных на развитие Среднего Урала.

Ранее сообщалось о восьми соглашениях, подписанных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В их числе документы о повышении транспортной доступности между Средним Уралом и Челябинской областью, о создании маршрута городской электрички между железнодорожной станцией Екатеринбург – Сортировочный и остановочным пунктом "Аэропорт Кольцово", о выделении более 4 млрд рублей на социальные нужды Нижнего Тагила, поддержке интеллектуально одаренных школьников региона и другие.

Также Свердловская область подписала ряд соглашений, направленных на технологические преобразования с помощью IT-проектов. В частности, заместитель губернатора Дмитрий Ионин и руководитель представительства "СофтЛайн Трейд" в Екатеринбурге Роман Любар договорились о совместной работе по развитию сервисов и инфраструктуры для бизнеса.

В сфере развития туристской инфраструктуры было подписано соглашение со Сбером. Кроме того, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым наметили план развития туристического направления Екатеринбург – Ташкент.

Также участники выставки актуализировали ранее достигнутые договоренности. Так, Корпорация развития Среднего Урала и председатель Российско-Турецкого Торгового дома (ROST) договорились о проведении перекрестных деловых бизнес-миссий для поиска товаров и прямых производителей, а также для продвижения компаний и продукции на рынках Турции и России (соглашение с которым было подписано в 2019 году).

"Нашей области всегда есть, чем похвастаться. Мы представили интересные технологии. Но главным образом, мы создали научно-образовательный центр мирового уровня. И большинство разработок, представленных здесь на стенде Свердловской области – это участники НОЦа. [...] Мы представляем все наши возможности, все инструменты поддержки, которые мы оказываем компаниям, в том числе молодым предпринимателям, которые решают заниматься промышленностью и производством", – передает слова главы Среднего Урала департамент информполитики региона.

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