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Экономика
12 июля 2022, 09:47

Правительство РФ выделило 20 млрд на строительство кампуса УрФУ

  Юлия Пастух
проект кампуса

Кампус введут в эксплуатацию в 2026 году. Фото: Галина Соловьева

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд рублей на строительство нового кампуса УрФУ в столице Урала. 

Согласно документу, инвестиции за счет федерального бюджета в проектирование и строительство объекта "Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации" будут направлены в 2022–2025 годах. В распоряжении уточняется, что кампус построят на площади 100 200 квадратных метров и введут в эксплуатацию в 2026 году.

Напомним, проект кампуса включает в себя пять суперсовременных общежитий, тренировочное поле с беговыми дорожками, медицинский и общественный центры, корпусы для институтов УрФУ и СУНЦа с трансформируемыми аудиториями, коворкинг-зонами, учебными лабораториями и конференц-залами.

Проект был презентован Михаилу Мишустину в прошлом году на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Областная газета Свердловской области

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