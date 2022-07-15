Камушек встанет к камушку

Александр Дедюхин (справа) демонстрирует Владимиру Оглоблину высокую эластичность нового битума. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области для ремонта автодороги впервые применили новейшую строительную технологию – объемное функциональное проектирование. На Арамильском тракте под Екатеринбургом поставили эксперимент: одну часть дороги уложили обычным методом, другую – инновационным. Если технология пройдет проверку, ее будут применять повсеместно.

Применение инновационных технологий в ходе дорожно-строительных работ – одно из обязательных условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу 2024 года доля контрактов на дорожные работы с использованием современных решений должна достигнуть 80 %.

Трехкилометровая Мечта

«Двухполоска» от железнодорожной станции «Кольцово» до Арамиля матово поблескивает новеньким асфальтом. Из десяти километров дорожного полотна три положены по технологии Superpave (дорожное покрытие с превосходными характеристиками), остальные – обычным способом. Визуально найти отличия невозможно – один цвет и почти одна текстура. А вот со временем отличия увидит любой, уверяет директор НИИ группы компании ГУДСР Александр Дедюхин:

– Обычно колея на новых дорогах появляется через пару лет. При больших нагрузках и аномальной жаре еще быстрее. Это происходит из-за того, что сейчас при строительстве дорог, независимо от интенсивности их использования и климатических условий, повсеместно применяются одни и те же асфальтобетонные смеси и битум. На Арамильском тракте мы впервые использовали метод объемного функционального проектирования североамериканской разработки Superpave. Это первый подобный опыт в Свердловской области. Полотно долговечное и качественное. Согласно нашим расчетам, колея здесь появится не раньше чем через 8 лет. А если бы не шипованная резина, которая вышаркивает слой асфальта, дорога простояла бы все 20 лет.

В активе ГУДСР – строительство большинства дорог в Екатеринбурге и недавняя перестройка Макаровского моста. Арамильский тракт для эксперимента выбран не случайно. Это дорога с большой интенсивностью движения: в сезон за сутки по ней проходит больше 30 тысяч автомобилей. Поэтому колея здесь появляется чаще, чем на других трассах.

Все отечественное

Посмотреть, как идут дела у новаторов, приехал первый замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин. Он посетовал на то, что дорожные ремонты не успевают за ростом интенсивности движения автомобилей:

– Машин с каждым годом становится все больше, а дорожного материала, который бы совсем не разрушался и не изнашивался, еще не придумали ни у нас, ни за границей. Superpave нам интересен. Это шаг вперед. Технология хотя и западная, но какой-то зависимости от импорта в случае ее применения нет, все материалы – битум, щебень, минеральный песок, другие составляющие – все отечественное.

Адаптированная североамериканская технология Superpave получила признание в России несколько лет назад. Была попытка дать ей имя Спас или Суперасфальт, но в итоге закрепилось другое название – объемное функциональное проектирование. Оно предполагает создание так называемых каркасных асфальтобетонных смесей для каждой территории и даже для отдельных дорог.

– В отличие от обычных смесей, которые строителям отгружают по весу, в каркасных главное – объем. В крупный щебень засыпают мелкий, затем добавляют в смесь еще более мелкую каменную фракцию, пока все пустоты не будут заполнены. После того как по составленной смеси прокатится тяжелый дорожный каток, камушек встанет к камушку, свободного места между ними просто не останется. За счет этого получаем долговечное дорожное полотно, которое не деформируется при высоких нагрузках, соответственно – на нем не будет выдавленной колеи, – объясняет Александр Дедюхин.

Важная составляющая новой смеси – битум марки PG. Он тоже подбирается в зависимости от климатических и эксплуатационных особенностей. Для Арамильского тракта это вяжущее вещество подобрали с тем расчетом, чтобы дорожное полотно не раздвигалось под воздействием колес при жаре в 32 градуса и не трескалось при минус 34.

– А вот, например, для Ивделя, где морозы куда суровее, чем в Екатеринбурге, мы бы подобрали битум PG с параметрами большей стойкости, – уточняет Александр Дедюхин.

Замена Маршалла

На протяжении гарантийного срока специалисты управления автодорог будут наблюдать, как два участка, уложенные разными методами, противостоят динамическим нагрузкам и климатическим воздействиям.

– Методика Superpave несколько дороже, чем те, что используются сегодня, она более трудозатратная и применять ее в подавляющем большинстве случаев мы пока не планируем. Целесообразность ее применения мы увидим на практике. Наблюдения продляться не один год, но в 2023 году при верстке планов мы уже будем планировать применение новой технологии на других участках дорог с высокой интенсивностью автомобильного движения, – сообщил первый заместитель руководителя Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

В настоящее время для крупных дорожных проектов Среднего Урала асфальт «варят» по рецепту Маршалла. Метод этот не самый новый, но уже проверен десятью годами работы. В частности, он применялся при ремонте участков таких дорог, как Екатеринбург – Первоуральск, двух участков трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, подъезда к поселку Шабровский и ряда других.