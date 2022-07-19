Российские ретейлеры дадут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику

Торговые сети заключат договоры с сервисными центрами. Фото: Полина Зиновьева

Ретейлеры, входящие в ассоциацию компаний интернет-торговли, дадут годовую гарантию на сложную электронику, ввезенную по параллельному импорту — бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

Гарантию будут предоставлять торговые сети "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS. Они заключат договоры с сервисными центрами о приеме устройств по гарантии.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, сейчас ретейлеры не дают гарантии на электронику, обычно это прерогатива производителей устройств. При параллельном же импорте последние уже не планируют обслуживать свой товар.

"Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя", — цитируют Артема Соколова "Известия".

Напомним, в начале мая Минпромторг РФ утвердил список товаров для параллельного импорта, подразумевающего ввоз в страну товаров без согласия правообладателя. В перечень вошли как определенные бренды, так и категории товаров. В частности, это Apple и Samsung. Подробный список можно найти здесь.