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20 июля 2022, 16:07

Российским авиакомпаниям изменили правила допуска к международным перелетам

  Юлия Пастух
Самолет

Право на выполнение международных рейсов теперь будет зависеть от объема внутренних перелетов. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация изменила правила доступа авиакомпаний к выполнению международных рейсов. Как отмечается на сайте ведомства, теперь будет учитываться объем внутренних перевозок компаний-претендентов.

"Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии", — поясняется в документе Росавиации.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, решение о новом порядке допуска нацелено на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 миллионов пассажиров.

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Областная газета Свердловской области

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