На Среднем Урале подготовят долгосрочную программу строительства

Специальная рабочая группа при региональном правительстве регулярно следит за деятельностью предприятий строительной сферы и оперативно обсуждает с профессиональным сообществом меры поддержки. Фото: Галина Соловьева

Несмотря на санкционное давление, в Свердловской области сохраняются высокие темпы строительства жилья и реализации инфраструктурных проектов.

Сегодня в Екатеринбурге прошло заседание оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на Среднем Урале. Возглавил рабочую встречу первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщает департамент информполитики региона.

Он напомнил, что председатель Правительства России Михаил Мишустин поставил задачу сформировать долгосрочные программы строительства. Они должны соединить в себе планы по инфраструктурному развитию, чтобы составить исчерпывающий перечень незавершенных объектов и определить те из них, которые нужно достраивать в приоритетном порядке. Заняться разработкой такой программы в Свердловской области Алексей Шмыков поручил заместителю губернатора Сергею Швиндту.

"Необходимо учесть в ней и наши планы по дальнейшему обновлению городской среды, особенно в малых городах и исторических поселениях. У нас должно быть четкое понимание по всем озвученным приоритетным направлениям работы", — сказал Алексей Шмыков.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, сегодня возведение жилья в регионе сохраняет набранные темпы. А рынок недвижимости постепенно восстанавливается после весеннего изменения параметров льготной ипотеки. С возвратом прежней ставки в 7% начало расти число ипотечных кредитов и покупательский спрос на жилье.

"По итогам первого полугодия 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья, это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А прошлый год был рекордным. Национальным проектом "Жилье и городская среда" установлен целевой показатель — 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Есть уверенность, что мы его выполним", — сказал Михаил Волков.

Глава профильного ведомства отметил, что с объемами ввода жилья тесно связано привлечение федеральных средств на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Например, государственные субсидии по программе "Стимул". В текущем году по этой программе будет направлено не менее 1,5 миллиарда рублей из бюджета РФ на строительство 11 объектов, в том числе 2 школ и 9 участков дорог в Екатеринбурге.

Кроме того, ввод жилья является ключевым индикатором по инфраструктурным бюджетным кредитам. В 2021 году глава региона защитил заявку на эту меру поддержки объемом почти в 12 миллиардов рублей. Выделенные средства направлены на развитие инфраструктуры 5 планировочных районов Екатеринбурга.