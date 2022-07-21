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Экономика
21 июля 2022, 14:30

На Среднем Урале до 1 августа определят состав рабочей группы по "Сухому порту"

  Юлия Пастух
поезда

По словам главы Свердловской области, в рамках проекта необходимо предусмотреть создание как высокопроизводительных рабочих мест, так и социальной инфраструктуры. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству организовать межведомственную рабочую группу по созданию нового транспортно-логистического хаба "Сухой порт". Кандидатов должны представить до 1 августа. 

Планируется, что в составе будут представители Росимущества, Росреестра, Свердловской железной дороги, крупнейших сетевых компаний, бизнес-структур, а также руководители исполнительных органов власти и местного самоуправления. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Сухой порт" — крупнейший транспортно-логистический центр, через который будут двигаться товары как с востока на запад, так и в обратном направлении. Он разместится в районе аэропорта Кольцово и прилегающих территорий между Челябинским и Тюменским трактами.

"У нас есть возможность создать современный "Сухой порт", предоставляющий возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов. Дополнительные возможности для развития порта открывает строительство федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург с выходом на Тюмень и Челябинск. Безусловно, в рамках проекта необходимо предусмотреть создание как высокопроизводительных рабочих мест, так и социальной инфраструктуры", — сообщил на заседании правительства глава региона.

Напомним, 15 июля глава Среднего Урала и начальник СвЖД обсудили планы по преобразованию логистической инфраструктуры региона в "Сухой порт" страны. Первые детали проекта будут раскрыты в сентябре. Тогда же планируется принять первый груз.

Областная газета Свердловской области

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