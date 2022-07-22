Табачный концерн Philip Morris планирует покинуть Россию в 2022 году

Предприятие будет переориентироваться на азиатский и европейский рынки. Фото: сайт Philip Morris

Исполнительный директор табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что концерн планирует покинуть Россию до конца текущего года. Предприятие будет переориентироваться на азиатский и европейский рынки.

Планами о будущем бренда Яцек Ольчак поделился в интервью изданию Bloomberg.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это случится в течение следующего квартала. Предположительно, к концу года мы согласуем [уход] с Россией", — сказал исполнительный директор концерна.

Покинув РФ, компания будет пытаться выходить на рынки Европы и Азии, а также США. В Соединенных Штатах продукция Philip Morris сейчас никак не представлена.

Отметим, что Philip Morris также владеет брендами Marlboro, IQOS и L&M. В России у компании есть два производства в Краснодарском крае и Ленинградской области.