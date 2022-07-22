Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%

Темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. Фото: Галина Соловьева

В пятницу, 22 июля, прошло очередное совещание совета директоров Банка России. На нем было принято решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5% до 8%.

Об этом говорится на сайте Центробанка.

Темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции — по состоянию на 15 июля она составляет 15,5%. Это связано в том числе с продолжающейся корректировкой цен на товары и услуги после резкого роста в марте.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12,0% —15,0%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", — сообщает Банк России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ пройдет 16 сентября.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%, а 10 июня — до 9,5%.