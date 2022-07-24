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24 июля 2022, 12:19

Свердловских мастеров народных промыслов поддержат в продвижении продукции

  Юлия Пастух
Украшения

Обращаться за помощью необходимо в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Мастера народных художественных промыслов смогут получить помощь в продвижении своей продукции. Решение  о расширении направлений мер поддержки было принято на заседании правительства региона.

"Внесение этого дополнения позволит оказывать им содействие в участии в выставочно-ярмарочных и конгрессных федеральных и региональных мероприятиях. Обращаться за помощью необходимо в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства", — сообщила и.о министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По информации департамента информполитики Свердловской области, в регионе постоянно расширяется перечень мест традиционного распространения народных художественных промыслов — сейчас в нем числятся 17 территорий. Мастера успешно развивают художественную обработку металлов, камня, дерева и других растительных материалов. Также они изготавливают ювелирные, керамические и текстильные изделия.

Стоит отметить, 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства.

Областная газета Свердловской области

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