Свердловских мастеров народных промыслов поддержат в продвижении продукции

Обращаться за помощью необходимо в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Мастера народных художественных промыслов смогут получить помощь в продвижении своей продукции. Решение о расширении направлений мер поддержки было принято на заседании правительства региона.

"Внесение этого дополнения позволит оказывать им содействие в участии в выставочно-ярмарочных и конгрессных федеральных и региональных мероприятиях. Обращаться за помощью необходимо в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства", — сообщила и.о министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По информации департамента информполитики Свердловской области, в регионе постоянно расширяется перечень мест традиционного распространения народных художественных промыслов — сейчас в нем числятся 17 территорий. Мастера успешно развивают художественную обработку металлов, камня, дерева и других растительных материалов. Также они изготавливают ювелирные, керамические и текстильные изделия.

Стоит отметить, 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства.