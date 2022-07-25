Директоров школ и главврачей заставят декларировать расходы

Их также обяжут отчитываться о затратах супругов и несовершеннолетних детей. Фото: Алексей Кунилов

Минтруд разработал законопроект, ужесточающий контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений.

Согласно инициативе министерства, отчитываться о своих расходах (а также затратах супругов и несовершеннолетних детей), будут директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков вынес законопроект на рассмотрение правительственной комиссии. По итогам заседания документ был поддержан. Свое согласование также дали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства, — передает РБК.

Стоит отметить, в настоящее время руководители бюджетных организаций обязаны сообщать только о доходах, имуществе и обязательствах.