Свердловский минфин подвел итоги конкурса "Бюджет для граждан"

Министерство финансов Свердловской области подвело итоги девятого конкурса "Бюджет для граждан", на котором были представлены такие необычные работы, как лайфхаки по финансовой грамотности от школьников, мультфильмы об экономике и бюджетные словари на основе сказок. В финал вышли 24 проекта в 16 номинациях.
Больше всего конкурсных работ представили жители Березовского. Например, Анна Зимирова разработала бюджетный календарь для планирования и ведения домашней бухгалтерии. Педагог Светлана Карпова вместе с детьми из подготовительной группы детсада "Жемчужина" нарисовали яркий мультфильм "Копилочка", а Розалия Исламгалиева составила бюджетный словарь, основой для которого послужили сюжеты детских сказок.
Также в конкурсе активно участвовали школьники, преподаватели, финансисты из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Полевского, Асбеста, Тугулыма, Артемовского, Туринска и Качканара, добавили в департаменте информполитики Свердловской области.
"Мы рады, что в этом году число конкурсантов заметно увеличилось. Это говорит о том, что наших земляков, понимающих, как и по каким законам "работают" бюджетные деньги, становится все больше. Нам прислали очень интересные, достойные работы, многие из которых могут быть использованы в качестве методических рекомендаций по проведению занятий или лекций по финансовой грамотности", — заявила и.о. министра финансов региона Светлана Климук.
Все участники получат сертификаты, а победители будут удостоены дипломов. Три проекта будут представлять Свердловскую область на федеральном этапе конкурса. Это инфографика Светланы Кудряшовой "Бюджет Екатеринбурга в цифрах", проект Ларисы Шемятихиной "Социальная поддержка населения в условиях чрезвычайной ситуации" и работа преподавателей верхнепышминской школы, которые организовали мероприятие по изучению финансовой грамотности для учеников начальных классов.
Ознакомиться с полным списком победителей можно здесь.