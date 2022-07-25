ИК-10 вместо IKEA

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров знакомятся со стендом ИК-62 (г. Ивдель). Фото: Екатерина Сердитых

В Екатеринбурге прошла 11-я ежегодная выставка продукции ГУФСИН. Исправительные учреждения из разных регионов России представили широкий ассортимент продукции собственного изготовления: от сейфов и мебели – до детских игрушек. В ведомстве говорят, что благодаря активному развитию в колониях производств они уже сейчас готовы заместить компании, уходящие с российского рынка.

Товар лицом

В нынешней выставке приняли участие порядка 30 колоний из 7 регионов России. 22 учреждения – свердловские, кроме того, были представители соседних Курганской, Челябинской, Тюменской областей, присоединившиеся к мероприятию четыре года назад. Впервые свои стенды с продукцией открыли Пермский край и Кировская область.

Площадкой для экспозиции традиционно стал Дворец молодежи. Перед входом в него расположились изделия дерево- и металлообработки: беседки, садовая мебель, мангалы. В здании представили «швейку», мебель, товары народного потребления, продукты, элементы декора и сувениры.

На открытии мероприятия присутствовали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, а также представители бизнес-сообщества, общественных и ветеранских организаций, сотрудники и ветераны ГУФСИН.

– Выставка нужна, чтобы показать возможности колоний, в том числе государственным и муниципальным заказчикам для последующей совместной работы. Учреждения готовы переориентироваться под любой заказ, соответственно наша задача как органов власти – помогать в заключении контрактов, размещать государственные и муниципальные заказы, которые смогут выполнить осужденные, – подчеркнул Алексей Шмыков.

За 2 дня работы выставки учреждения ГУФСИН продали товары и заключили контракты на 3,5 млн рублей – это новый рекорд.

– В прошлом году товаров было реализовано на два с лишним миллиона рублей. А начинали вообще с 300 тысяч рублей. Показатели растут, потому что развивается производство, увеличивается число участников, – поясняет начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Осужденные в краснотурьинской ИК-3 создают иконы. Фото: Екатерина Сердитых

Плетеные сувениры и вязаные коврики на выставку привезли из Пермского края. Фото: Екатерина Сердитых

Не хуже можем

С уходом с российского рынка зарубежных компаний исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) активно адаптируются к нуждам потребителей. На выставке они представили целую линейку востребованных у населения товаров, способных заменить зарубежные аналоги.

– Мы производим большое количество товаров народного потребления. При этом, показатель «цена–качество» у них выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании – особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут, – рассказал начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров.

– Колонии вполне могут занять и место ИКЕИ, – добавляет начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Иван Шарков. – Если сравнивать мебель – у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях – это трудоустройство осужденных, чтобы они получали нормальную заработную плату. Именно зарплата составляет основную долю в себестоимости продукции.

Один из новых продуктов ИТУ – металлические стеллажи для хранения документации. По словам представителей исправительных учреждений, их в России никто не делает. Зарубежные стоят в магазинах около 5 тысяч рублей, а изготовленные в колониях почти вдвое дешевле. А в каменск-уральской ИК-47 в конце апреля в рамках программы импортозамещения открыли производство стеклопакетов.

Правительство Свердловской области поддерживает учреждения уголовно-исполнительной системы в реализации проектов по импортозамещению, говорит первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. В частности, власти региона и ГУФСИН планируют создать на Среднем Урале новый деревообрабатывающий цех по производству листов для изготовления мебели. 15 июля руководители ряда областных министерств во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым провели рабочую встречу с начальником ГУФСИН по Свердловской области Александром Фёдоровым. Обсуждались вопросы импортозамещения и расширение перечня производимой продукции, в том числе в рамках реализации федеральных программ и проектов.

Мебельные гиганты

С начала года колонии Среднего Урала заключили муниципальные и государственные контракты на 600 млн рублей. В основном – на изготовление швейной продукции и мебели:

– Очень много заказывают органы власти, суды, следственный комитет, служба судебных приставов. Недавно в ИК-10 выполнили большой заказ для свердловской областной прокуратуры. Поставляем мебель для школ, детских садов, домов отдыха, санаториев. Хорошая динамика по муниципальным заказам – за прошлый год заработали на них более полумиллиарда рублей, в том числе 114 млн – на заказах для Свердловской области, – рассказывает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

– До 2019 года валовый объем выпуска нашей товарной продукции на 70% состоял из предоставления услуг частным организациям. Сегодня ситуация в корне поменялась, порядка 70–80% объема составляют государственные контракты, –рассказывает заместитель начальника ИК-46 (г. Невьянск) Владислав Валуцкий.

За первую половину 2022 года невьянская колония заработала более 60 миллионов рублей. 25 миллионов – госконтракт на пошив постельного белья для РЖД. Еще 22 миллиона – изготовление корпусной мебели для московских общежитий. Два миллиона составил объем заказа на мебель от налоговой инспекции Воронежа. Еще одним крупным поставщиком школьной мебели для разных регионов России является екатеринбургская ИК-10.

В настоящее время невьянская ИК-46 заключила контракты с прокуратурой, следственным комитетом, школами и дошкольными учреждениями. Коллеги Владислава Валуцкого из других колоний отмечают, что у них количество госзаказов ежегодно увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии.

Мягкую мебель изготавливают в трех колониях Свердловской области. Фото: Екатерина Сердитых

И всем хорошо Организация труда осужденных помогает решать ряд важных задач. В том числе – возмещать причиненный ими ущерб: – Раньше потерпевшие получали в лучшем случае по 50 рублей в месяц. Было много жалоб. Благодаря трудоустройству осужденных, которые имеют долги перед потерпевшими, сейчас проблема выплат в Свердловской области практически исчезла, – отметила Татьяна Мерзлякова. Иван Шарков рассказывает, что 100% осужденных, имеющих исковые обязательства, сейчас трудоустроены. На производствах задействованы более 8 тысяч человек. Только за полгода они выплатили 103 миллиона рублей. Это на 16 миллионов рублей выше прошлогодних показателей. По информации ГУФСИН, за 2021 год сумма погашенного ущерба в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 65 миллионов рублей.