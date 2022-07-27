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27 июля 2022, 17:45

Сбербанк впервые с 2002 года повышает стоимость уведомлений об операциях

карта Сбербанка

При этом уведомления по кредитной "Сберкарте" останутся бесплатными. Фото: Владимир Мартьянов

Сбербанк объявил о повышении на 10 рублей стоимости уведомлений пользователей о проводимых операциях с картой. Это происходит впервые с момента существования услуги.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

"С 1 августа изменится стоимость услуги банка "Уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уведомления по кредитной "Сберкарте" останутся бесплатными.

Решение о повышении стоимости услуги было принято в связи с двукратным ростом объема бизнеса за последние 5 лет. Это касается как роста транзакционной активности клиентов, так и количества отправляемых сообщений.

Областная газета Свердловской области

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