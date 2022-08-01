Банк России определился с концепцией купюры 5000 рублей с видами Екатеринбурга

В числе объектов-символов, которые могут появиться на купюре, Дом Севастьянова, Плотинка, здания-памятники конструктивизма. Фото: Максим Смагин

Совет директоров Центробанка РФ утвердил концепцию обновленной купюры номиналом 5 тысяч рублей. Сейчас идет работа над ее эскизом.

Что появится на банкноте, станет известно только на презентации, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, "Известиям". При этом он озвучил перечень объектов-символов, предложенный экспертными группами. Так, на новой 5-тысячной купюре может появиться:

Дом Севастьянова;

плотина городского пруда на реке Исеть;

панорамный вид Екатеринбурга;

памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;

здания-памятники конструктивизма;

Уральский хребет;

скульптура каслинского литья "Россия";

объекты нефте- и газодобывающей промышленности;

малахитовая ваза;

памятный знак "Европа — Азия";

памятник "Тыл — фронту";

памятник "Сказ об Урале".

Кстати, Банк России уже использовал изображение Дома Севастьянова для создания денежных знаков. В 2008 году он выпустил 3-рублевую коллекционную монету с видом на этот памятник архитектуры со стороны реки Исеть. Тираж монеты из серебра 925/1000 пробы составил 7500 экземпляров. Ее масса — почти 34 грамма, диаметр — 3,9 сантиметра, а стоимость на аукционах — 5,5 тысячи рублей. Фото: ЦБ РФ

Как напомнил специалист, модернизация банкнот началась в 2017 году. Тогда были выпущены 200 рублей и 2 тысячи рублей. В июне появилась обновленная 100-рублевая купюра. Сейчас наравне с 5-тысячной идет работа над эскизом 1-тысячной банкноты.