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Экономика
4 августа 2022, 18:17

Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли

  Юлия Пастух
Земля, табличка

Мера поддержки распространится на производителей промышленной, строительной и сельхозпродукции. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области утвердило новую меру поддержки для производителей импортозамещающей продукции. Теперь они смогут получить льготу на аренду земель.

"В перечень включены 72 наименования. Это различное оборудование и комплектующие, инструменты, машины, стройматериалы, компьютерная техника, лекарственные препараты, сельхозпродукция и многое другое. Производители продукции, включенной в список, смогут получать земельные участки для организации производства в аренду без проведения торгов", — передает департамент информполитики Свердловской области.

Мера поддержки распространится на производителей промышленной, строительной и сельхозпродукции. В перечень наименований вошли, в частности: комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, подшипники, зубчатые колеса, насосы, компрессоры, металлообрабатывающее, подъемно-транспортное оборудование, летательные и космические аппараты, лифты, батареи и аккумуляторы, компьютеры, локомотивы, пластиковая упаковка, мебель, спортивные товары, иглы для забора крови, клеи, арматура, овощи, мясо, молоко, фрукты, ягоды.

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Областная газета Свердловской области

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Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли