Швейная фабрика Дегтярска готова заменить иностранные бренды

Дегтярская швейная фабрика заявила о планах по замещению импортных брендов на рынке спортивной одежды и продвижению на экспорт. За полгода компания в два раза увеличила штат и запустила новый цех.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, сегодня на новом производстве в две смены работают 80 человек. Здесь шьют зимнюю и летнюю спортивную форму под собственным брендом, а также одежду для других компаний. В планах — начать выпуск утепленной верхней одежды для занятий физкультурой — курток, брюк, жилетов, а также чехлов для лыж и спортивных сумок.
Фабрика включает раскройный, швейный и утюжильный цеха. Объем инвестиций в производство составил более 20 миллионов рублей. В планах строительство еще одного производственного центра.
"Я очень хорошо разбираюсь в спортивной одежде. Я сам — мастер спорта международного класса по беговым лыжам, у меня очень много своих мыслей, что нужно сделать, чтобы у нас была хорошая одежда. Мы сможем в разы нарастить производство и заместить бренды, которые существовали на нашем рынке — Аdidas, Nike, Reebok", — сказал директор компании "Рэй" Андрей Евтюхов.
Глава Дегтярска Вадим Пильников высказал мнение, что известный спортсмен вернет городу былую славу.
"В советское время Дегтярскую швейную фабрику знали на территории всего советского пространства. Сейчас у нас на базе учебно-производственного комбината есть подготовительные курсы для школьников, совместно с компанией "Рэй" оборудован класс, где могут обучаться взрослые. Традиции возрождаются, нас еще будут все знать", — отметил градоначальник.
Отметим, первый швейный цех Андрей Евтюхов открыл в 2011 году. Во время пандемии COVID-19 компания за несколько дней освоила производство масок и защитных комбинезонов, которые использовали волонтеры и врачи скорой помощи Среднего Урала и соседних регионов.