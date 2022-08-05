Швейная фабрика Дегтярска готова заменить иностранные бренды

В планах компании — начать выпуск утепленной спортивной верхней одежды, чехлов для лыж и сумок. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Дегтярская швейная фабрика заявила о планах по замещению импортных брендов на рынке спортивной одежды и продвижению на экспорт. За полгода компания в два раза увеличила штат и запустила новый цех.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, сегодня на новом производстве в две смены работают 80 человек. Здесь шьют зимнюю и летнюю спортивную форму под собственным брендом, а также одежду для других компаний. В планах — начать выпуск утепленной верхней одежды для занятий физкультурой — курток, брюк, жилетов, а также чехлов для лыж и спортивных сумок.

Фабрика включает раскройный, швейный и утюжильный цеха. Объем инвестиций в производство составил более 20 миллионов рублей. В планах строительство еще одного производственного центра.

"Я очень хорошо разбираюсь в спортивной одежде. Я сам — мастер спорта международного класса по беговым лыжам, у меня очень много своих мыслей, что нужно сделать, чтобы у нас была хорошая одежда. Мы сможем в разы нарастить производство и заместить бренды, которые существовали на нашем рынке — Аdidas, Nike, Reebok", — сказал директор компании "Рэй" Андрей Евтюхов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Дегтярска Вадим Пильников высказал мнение, что известный спортсмен вернет городу былую славу.

"В советское время Дегтярскую швейную фабрику знали на территории всего советского пространства. Сейчас у нас на базе учебно-производственного комбината есть подготовительные курсы для школьников, совместно с компанией "Рэй" оборудован класс, где могут обучаться взрослые. Традиции возрождаются, нас еще будут все знать", — отметил градоначальник.

Отметим, первый швейный цех Андрей Евтюхов открыл в 2011 году. Во время пандемии COVID-19 компания за несколько дней освоила производство масок и защитных комбинезонов, которые использовали волонтеры и врачи скорой помощи Среднего Урала и соседних регионов.