Максим Решетников: «Возможностей больше, чем проблем»

В компании «Реиннольц» Максима Решетникова (на снимке второй слева) познакомили с образцами высокотехнологичного теплообменного оборудования собственной разработки Фото: Павел Ворожцов

Министр экономического развития России Максим РЕШЕТНИКОВ побывал с двухдневным рабочим визитом в Свердловской области. На встрече с губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ глава ведомства пообещал поддержать проект расширения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», а на совещании в полномочном представительстве Президента России в Уральском федеральном округе обсудил перспективы развития промышленного потенциала входящих в него регионов. Ознакомился министр и с работой предприятий Среднего Урала, производящих передовую высокотехнологичную продукцию.

«Титановой долине» – новые перспективы

Визит Максима Решетникова начался со встречи со свердловским губернатором. Глава региона рассказал министру о планах увеличить площадь ОЭЗ «Титановая долина» – соответствующую заявку Свердловская область планирует подать в Минэкономразвития до конца 2022 года. Расширение предлагается провести за счет создания новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе – там планируется построить электрометаллургический комплекс и современные цеха для производства товаров народного потребления. Реализация этих проектов позволит создать более 3500 рабочих мест.

Максим Решетников пообещал оказать поддержку проекту. «Свердловская область активно участвует в решении стратегических задач федерального масштаба, обозначенных президентом страны. Являясь лидером по объемам производства продукции в России, регион насыщает внутренний рынок. Помогает укреплять технологическую независимость страны – область входит в топ-5 лучших по числу патентов и производственных технологий», — отметил министр.

В числе основных задач, стоящих перед Свердловской областью, Максим Решетников обозначил преодоление зависимости от экспорта металлургической продукции, наращивание внутреннего спроса за счет развития строительства жилья и создания инфраструктуры, а также решение логистических вопросов.

«Свердловская область имеет все шансы на то, чтобы стать крупным транзитным хабом», – напомнил глава Минэкономразвития.

Фокус на системность

Разговор о реализации промышленного потенциала Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа Максим Решетников продолжил на совещании в полпредстве УрФО. В нем участвовали полномочный представитель президента Владимир Якушев и руководители входящих в округ субъектов.

Как отметил Владимир Якушев, основные показатели социально-экономического развития УрФО сейчас выглядят стабильными.

– Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне, но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна четкая оценка, с каким запасом прочности мы подойдем к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов, – заявил Владимир Якушев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подчеркнул в своем докладе, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная.

– Мы реально оцениваем риски и вызовы, связанные с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации. В первую очередь речь идет об обретении производственного и научно-технологического суверенитета, выстраивании новых кооперационных и логистических цепочек. Поэтому в центре внимания – содействие развитию деловой активности, помощь малым и средним предприятиям, – сказал глава региона.

Глава Минэкономразвития, обращаясь к участникам совещания, рекомендовал больше внимания уделять решению системных вопросов.

– Сейчас основной фокус смещается с реализации первоочередных мер поддержки экономики на долгосрочную повестку и системные вопросы. Очень важно принять меры, чтобы начатые инвестиционные проекты были завершены, и в то же время повлиять на запуск новых инвестиционных проектов. В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагалось, – отметил Максим Решетников.

«Байкалам» готовят взлетку

Завершился визит главы Минэкономразвития посещением свердловских предприятий. На Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) в Екатеринбурге министру показали новую модель дефибриллятора, которым можно пользоваться без специальной подготовки, энергосберегающую светодиодную светотехнику и геодезические приборы.

На промплощадке инжиниринговой компании «Реиннольц» в Березовском Максим Решетников увидел, как создается высокоэффективное оборудование для процессов теплообмена и очистки воды. Изначально компания продавала французские аппараты, но впоследствии сама занялась разработкой и производством высокотехнологичного оборудования. Сегодня свою продукцию «Реиннольц» продает в России и экспортирует в страны Европы, Азии и Африки.

Дольше всего глава Минэкономразвития задержался на площадке Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Арамиле. Предприятие занимается обслуживанием самолетов Л-410 и ДА-42 и, кроме того, работает над запуском в серию легкого многоцелевого самолета «Байкал». Министру показали опытный образец самолета, познакомили с тактико-техническими характеристиками и рассказали о перспективах запуска воздушного судна в серию. Выпускать «байкалы» планируется в производственном комплексе в особой экономической зоне «Титановая долина», строительство которого планируют завершить в 2024 году. Предполагается, что к этому же времени самолет получит гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель. Ежегодно планируют производить до полусотни самолетов «Байкал».

– То, что мы сегодня видели, говорит о том, что процесс структурной перестройки идет, идет активно. Успех многих программ, которые сейчас запущены, зависит от того, как на местах будут работать предприятия. Мне кажется, что для Свердловской области очень важно, что это время перемен создает массу возможностей, которые регион точно использует, учитывая промышленный, технологический и интеллектуальный потенциал, – подвел итог Максим Решетников.

АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) – российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. На гражданскую продукцию приходится около 13 % общего объема производства УОМЗ. Из медицинской техники производится неонатальное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для кардиологии, диагностическое и лабораторное оборудование.

Группа компаний ReinnolС («Реиннольц») основана в 2012 году. Специализируется на разработке и производстве теплообменного оборудования, параллельно развивает направление водоочистки. Решения компании применяются для опреснения морской воды, дистилляции воды для технологических нужд, а также в процессах нейтрализации сточных вод. Продукция компании продается на внутреннем и внешнем рынках.

«Байкал» — легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначен для замены устаревшего Ан-2. Проект разработан УЗГА и Московским авиационным институтом по заданию и при поддержке Минпромторга в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Запуск серийного производства самолета «Байкал» планируется в 2024 году. Моноплан будет иметь взлетный вес 4800 кг, крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км с нагрузкой 2 тонны.

подпись под фото с самолетом: Легкий многоцелевой самолет «Байкал» планируют запустить в серию в 2024 году