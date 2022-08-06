Глава Урала поддержал инициативу создания эндаумент-фонда в Сысерти

До конца года планируется собрать 20 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьева

К 290-летию Сысерти в городе запустили необычную инициативу: создали эндаумент-фонд.

Такого в Свердловской области еще не было. Из этого фонда горожане будут получать деньги на новые проекты по развитию Сысерти. Пример самого известного в мире эндаумент-фонда — Нобелевский фонд, из которого каждый год получают деньги лучшие ученые мира, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Креативный директор агентства развития Сысерти Илья Орлов-Бунин рассказал, что в день начала работы фонда в Сысерти планируется привлечь 3 млн рублей. Деньги инвестируют в проекты, направленные на развитие города.

"Пожертвовать средства может локальный бизнес, заинтересованный в системном развитии территории, меценаты и жители округа. Средства, пожертвованные в фонд, не расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональной компании. Доходы от управления средствами фонда направляются в проекты развития территории. Ожидается, что к 300-летию Сысерти фонд соберет миллиард рублей. До конца этого года планируем собрать 20 миллионов рублей", — рассказал Илья Орлов-Бунин.