Свердловский минфин начал планировать областной бюджет на 2023 год

Первый этап подготовки бюджета Свердловской области на 2023 год начался. Фото: Галина Соловьева

В министерстве финансов Свердловской области рассматривают предварительные расчеты и определяют сроки согласительных процедур. План работы по проектированию бюджета на следующий год утвердил глава региона.

Сейчас в минфин необходимые для планирования данные предоставляют муниципалитеты, министерства и ведомства области. Для формирования главного финансового документа региона необходимы прогнозы: социально-экономического развития Свердловской области и поступления в консолидированный бюджет. Важны предложения по расчетам, сведения о предстоящей инфляции, а также о численности мер соцподдержки для населения, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Цель такой работы – максимально достоверно и сбалансированно рассчитать бюджет следующего года, заранее рассмотрев и согласовав наиболее важные потребности муниципальных образований. Традиционно такая работа дает возможность выделить наиболее приоритетные направления финансирования, выстроить эффективную работу бюджета в текущих условиях", – пояснил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Межбюджетные трансферты для территорий начнут рассчитывать со свердловскими муниципалитетами в сентябре. После пройдут согласительные комиссии, в которых примут участие финансисты, представители ведомств и депутаты Заксобрания.