В России предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

В Госдуму хотят внести законопроект об увеличении МРОТ. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают ввести изменения с 2023 года.

Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности. Согласно законопроекту, на увеличение МРОТ потребуется 1,16 трлн рублей, 348,7 млрд рублей сможет взять на себя федеральный бюджет, 232,5 млрд рублей – обеспечат бюджеты субъектов РФ, еще 581,3 млрд рублей возможно выкроить из внебюджетного сектора, обозначено в финансово-экономическом обосновании.

Разработчиками документа выступила группа депутатов от ЛДПР. По их мнению, повышение МРОТ должно помочь сгладить последствия инфляции для населения. Парламентарии отмечают, что пересмотреть минимальный размер оплаты труда лучше сейчас, пока идет планирование федерального бюджета на 2023 год.

Напомним, сейчас МРОТ для трудоспособного населения РФ составляет 15 172 рубля.