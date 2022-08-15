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Экономика
15 августа 2022, 10:00

В России хотят узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие

  Юлия Пастух
Турбина самолета

Минтранс уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Фото: Евгения Скачкова

Российские авиакомпании попросили Минтранс узаконить перестановку исправных запчастей с одних самолетов на другие. Соответствующее письмо направил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

Предполагается разрешить перестановку запчастей не только внутри парка одного эксплуатанта, но и между самолетами разных авиакомпаний. Возможность подобной разборки самолетов в настоящее время не предусмотрена российским законодательством. Согласно письму Владимира Тасуна, "это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов".

По предложению АЭВТ, узаконить перестановку можно внесением корректировок в постановление правительства № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" и его авиационной части, пишут "Известия". По информации издания, Минтранс уже разрабатывает соответствующие поправки. Их могут утвердить в марте 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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