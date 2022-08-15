В Екатеринбурге открылся новый мультиформатный распределительный центр

Инвестиции в проект составили более 620 миллионов рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Продукты питания из него будут поступать в 250 магазинов города и Среднего Урала. Также товары планируется направлять в соседние регионы.

Площадь нового логистического комплекса, в котором размещена продукция более 200 компаний, превышает 18,7 тысячи "квадратов". Центр является мультиформатным, здесь можно хранить продукты бакалейной группы, товары категории "ультрафреш", замороженные продукты и алкоголь. Обеспечивать бесперебойную работу будут более 200 сотрудников — жителей области.

Инвестиции в проект составили более 620 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Логистический центр посетил губернатор Свердловской области. Он отметил, что Средний Урал — один из крупнейших регионов в стране по обороту розничной торговли.

"Мы многое делаем для того, чтобы эта тенденция сохранялась: развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения наших постоянных партнеров. Но главное для нас — обеспечить каждого жителя области, независимо от места его проживания и уровня дохода, качественными, здоровыми и доступными продуктами", — сказал губернатор на открытии распределительного центра.

Добавим, на территории области сегодня работают более 27 тысяч объектов торговли. В сфере потребительского рынка трудятся около 18% экономически активного населения области.