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Экономика
19 августа 2022, 10:17

Кабмин направит около 36 млрд рублей аграриям из-за увеличения ставки ЦБ

  Юлия Пастух
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Деньги выделят в 2022–2024 годах. Фото: Галина Соловьева

Российское правительство заявило о планах компенсировать аграриям затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центробанка в феврале этого года. Им выделят 35 971 517 600 рублей в 2022–2024 годах.

"Предлагается установить размер возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), процентная ставка по которым зависит от ключевой ставки ЦБ, за счет средств федерального бюджета в размере 100% от действующей ключевой ставки", — цитирует проект постановления правительства ТАСС.

Напомним, 28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20%, чтобы обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

Областная газета Свердловской области

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