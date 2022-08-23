Кабмин РФ просубсидирует найм всех безработных граждан до 30 лет

Ранее работодатель мог получить субсидии при трудоустройстве только некоторых категорий граждан. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы субсидирования найма. Теперь она будет распространяться на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет.

Ранее работодатели могли получить субсидии при трудоустройстве только отдельных категорий молодых людей. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, дети-сироты, инвалиды, родители несовершеннолетних детей, граждане без среднего профессионального или высшего образования.

Новый документ также исключает необходимость регистрироваться в качестве безработного тому, кто в 2022 году оказался под риском увольнения, был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день.

Государственная субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент, количество трудоустроенных граждан и сумму страховых взносов.

"Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев", — отмечается на сайте Правительства РФ.