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Экономика
24 августа 2022, 17:20

Кабмин РФ выделил 800 млн рублей на компенсацию бизнесу за использование СБП

бизнесмены

Предприятиям возместят банковскую комиссию за использование системы быстрых платежей (СБП) в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 800 млн рублей на компенсации малому и среднему бизнесу. Предприятиям возместят банковскую комиссию за использование системы быстрых платежей (СБП) в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

СБП позволяет клиентам банков-участников оплачивать товары и услуги через мобильные приложения. Комиссия в 2-2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов, и составляет около 0,7% от стоимости товара.

Банк-участник системы передает в Минэкономразвития информацию о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. После этого в течение 20 дней компенсация поступает в банк, а в течение еще 5 дней деньги перечисляются бизнесу.

"Данный инструмент помогает бизнесу сэкономить на безналичных платежах и сконцентрировать ресурсы на дальнейшее развитие. А людям дает возможность удобно и быстро рассчитываться за покупки и обслуживание", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее на предоставление компенсации субъектам МСП, использующим систему быстрых платежей, кабмин выделил 1 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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