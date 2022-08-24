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24 августа 2022, 20:30

Уральская IT-компания рассказала об отечественных аналогах зарубежного софта

СКБ Контур

Спрос на продукты уральской IT-компании продолжает расти. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На площадке штаб-квартиры "СКБ Контур" молодые IT-специалисты рассказали губернатору Свердловской области о том, какими продуктами компания может заменить зарубежные программы. При этом разработчики софта отметили, что сервисы "СКБ Контур" имеют уникальные функции, которых нет в иностранных аналогах.

Спрос на продукты уральской IT-компании продолжает расти. В частности, с марта 2022 года число пользователей "Контур.Толка" выросло в 5 раз.

"Сервисы разрабатывались для внутреннего пользования сотрудников компании: прежде чем предложить клиентам, пользовались ими не один год. На внешний рынок вывели их весной этого года и продолжаем дорабатывать. Делаем так, чтобы они не уступали бы по качеству зарубежным программам. Сегодня готовы поделиться первыми результатами",  — рассказал гендиректор "СКБ Контур" Михаил Сродных.

Также он заявил о планах на строительство "Контур-Парка" — IT-кластера, который будет включать в себя образовательный центр, офисы, прогулочный парк и скалодром. Первые объекты планируют возвести к 2026 году, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Председатель совета директоров компании Дмитрий Мраморов считает, что проект "Контур-Парка" поможет повысить уровень подготовки специалистов и привлекательность Екатеринбурга как IT-центра.

"Мы хотим воспитать в регионе специалистов, которые будут готовы развивать умные города и цифровую экономику", — добавил он.

В свою очередь глава региона сказал, что поддержка IT-отрасли — это один из приоритетов и федерального, и регионального уровня. На Среднем Урале действуют все принятые меры поддержки айтишников, начиная льготными ипотечными программами и заканчивая предоставлением областных грантов.

Областная газета Свердловской области

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