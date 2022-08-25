Темы дня

Экономика
25 августа 2022, 11:03

"Уральские авиалинии" получат 302,8 миллиона на возврат билетов

  Юлия Пастух
Мужчина в аэропорту

Субсидии получат 19 российских авиакомпаний. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получит 302,8 млн рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным рейсам из-за внешних ограничений. 

По сообщению Федерального агентства воздушного транспорта, субсидии в размере 2,5 млрд направят 19 авиакомпаниям. В список вошли также "Аэрофлот", "Победа", Red Wings.

Выплаты начнутся в конце августа — начале сентября текущего года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с ведомством.

Напомним, в начале июня перевозчикам также направляли субсидии от Правительства РФ на указанные цели. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.08.2022, 13:25 / Общество
За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866
25.08.2022, 13:11 / Общество
Свердловский Роспотребнадзор предлагает вернуть масочный режим
25.08.2022, 13:03 / Общество
В Свердловской области локализованы все природные пожары
25.08.2022, 12:50 / Общество
На Урале мужчина выжил после нападения медведя
25.08.2022, 12:25 / Общество
В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина