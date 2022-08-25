"Уральские авиалинии" получат 302,8 миллиона на возврат билетов

Субсидии получат 19 российских авиакомпаний. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получит 302,8 млн рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным рейсам из-за внешних ограничений.

По сообщению Федерального агентства воздушного транспорта, субсидии в размере 2,5 млрд направят 19 авиакомпаниям. В список вошли также "Аэрофлот", "Победа", Red Wings.

Выплаты начнутся в конце августа — начале сентября текущего года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с ведомством.

Напомним, в начале июня перевозчикам также направляли субсидии от Правительства РФ на указанные цели.